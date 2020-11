Neue Auszeichnung für systemceram

Mit dem Deutschlandtest-Siegel „Preis-Sieger 2020“ in Bronze in der Gruppe „Küchenmöbel“ wurde systemceram jetzt mit 72,9 Punkten ausgezeichnet. Dokumentiert in einem gerade erschienenen 36seitigen Special des Magazins Focus Money. Damit bekommt das Unternehmen auch von Seiten des Endkunden bestätigt, dass er bei systemceram einen hohen Gegenwert für Produkt und Leistung bekommt.

In der Einleitung zu der Dokumentation „Deutschlands Preis-Sieger 2020“ stellt das Magazin fest: Die Kunden erwarten eine angemessene Leistung für ihr Geld. Doch wer bietet das in der Praxis? Und wie kann man es überhaupt neutral bewerten? Diese Antworten gibt die groß angelegte Untersuchung, bei der im Internet vorhandene Verbraucherstimmen und Texte nach bestimmten Suchkriterien erfasst, ausgewertet und hinsichtlich ihrer Relevanz für das Thema beurteilt wurden. Für die Studie wurden zwischen 1. Juli 2019 und 31. Mai 2020 insgesamt 67 Millionen Nennungen zu 23 000 Marken und Unternehmen ausgewertet. 3 500 Sieger wurden schließlich herausgefiltert.

„Wir sind stolz darauf, dass wir in diesem sehr umfangreichen Test als eines von 15 Unternehmen der Küchenbranche mit dem Bronze-Preis ausgezeichnet wurden,“ freut sich Kevin Göbel. „Wir sehen uns auch selbst als eine Marke, bei der Preis und Leistung besonders ausgewogen sind. Das Testergebnis beweist uns, dass unsere Selbsteinschätzung richtig ist und auch die Kunden unser Preis-Leistungsverhältnis positiv einschätzen.“

Weitere Informationien finden Sie unter www.systemceram.de

Quelle: systemceram