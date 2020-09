Neue Investition bei HEFEL Bettwaren

Vor wenigen Wochen wurde der neueste Webautomat R9500-2 angeliefert, der bis zu einer Fertiggewebebreite von 250cm weben kann. Die neue Webmaschine läuft bereits auf vollen Touren!

Exklusive Bettwäsche für „zwei“

Immer wieder wünschen sich Kunden eine Doppel-Bettdecke, unter der zwei Platz haben. Und dazu gehört die passende Bettwäsche, die an Komfort und Optik nichts zu wünschen übrig lässt. Durch die Investition in die neue Webmaschine bietet HEFEL ab sofort wieder eine größere Auswahl der exklusiven Dessins von HEFEL-Tencel Bettwäsche in höchster Qualität in Überbreite an, z.B. in 200cm x 200cm oder 200cm x 220cm.

Für die Geschäftsführung von HEFEL ist klar: Auch in schwierigen Zeiten wird investiert, um Kundenwünsche bestmöglich erfüllen zu können und damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich abzusichern.

Bettwäsche aus 100% Tencel

Die edle HEFEL Tencel-Qualität überzeugt durch besondere Feinheit und Optik, aber auch durch ein besonders hautfreundliches Schlaferlebnis. Die reine Naturfaser Tencel-Micro aus reiner Zellulose ist durch ihre Klimaaktivität besonders angenehm auf der Haut. 100% Made in Austria.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hefel.com

Quelle: HEFEL