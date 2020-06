Neue Kampagne von XXXLutz

Drucken

Slogans wie “Urlaub ist da wo du bist” oder “Du musst nicht in die Welt hinaus, am schönsten ist es doch zuhaus”, tönt es im neuen Werbeclip von XXXLutz. Mit dieser neuen Kampagne des Möbelhauses werden die Vorteile des Urlaubs in den eigenen vier Wänden in den Mittelpunkt gerückt. Damit ist XXXLutz trägt den derzeitigen Trend, lieber in neue Möbel und Einrichtung zu investieren als in den Urlaub zu fahren Rechnung. Um das ganze musikalisch umzusetzen wurde der Bekannte Musiker DJ Ötzi neben der Familie Putz an Bord geholt.

DJ Ötzi und die Familie Putz. © XXXLutz

Weitere Informationen finden Sie unter www.xxxlutz.at

Quelle: XXXLutz