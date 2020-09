Neue Lehrlinge bei TEAM 7

Die renommierte Naturholzmöbel-Manufaktur ist für seine konsequent „grüne“ Philosophie, aber vor allem auch für seine hohe Expertise in Sachen Fertigungskompetenz international bekannt. Gut ausgebildete Fachkräfte, die ihr Handwerk exzellent beherrschen, stellen diese einzigartige Qualität sicher. Und deshalb liegt TEAM 7 die sorgfältige Ausbildung seiner Lehrlinge besonders am Herzen. In diesem Jahr beginnen neun neue Lehrlinge, die von nun an die Leidenschaft für Holz und traditionelle Handwerkskunst teilen. Um auch in Zukunft eine erstklassige Ausbildung nach neuesten Standards zu gewährleisten, investiert TEAM 7 aktuell in die Modernisierung seiner Lehrwerkstätten.

Dr. Georg Emprechtinger (ganz links) mit den neuen Lehrlingen

Weitere Informationen finden Sie unter www.team7.at

Quelle: TEAM/