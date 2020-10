Neue Marktstudie: Bettenfachhandel in Deutschland – Nur gute Konzepte überzeugen den Endverbraucher

In der Bevölkerung entwickelt sich ein erkennbarer Trend in Richtung „Schlafen als neuer Lifestyle“. Dieser Trend basiert stets auf der Erkenntnis, dass ein erholsamer Schlaf eine Grundvoraussetzung für mehr Lebensqualität und Leistungsfähigkeit ist.

Der Stationäre Handel und speziell auch der Bettenfachhandel leiden jedoch unter einem erheblichen Defizit bei der Kundenansprache und -beratung. Die Endkunden reklamieren diesen Fakt zurecht. Doch erkennen viele Händler dieses Problem noch nicht einmal.

Das Verkaufspersonal muss heute den Endkunden, wenn er denn schon einmal den Weg ins Handelshaus gefunden hat, für den sofortigen Kauf des gewünschten Produktes begeistern. Der Onlinehandel wird als Wettbewerber schließlich immer einfallsreicher im Kampf um den Endkunden.

Im Bettenfachhandel muss daher deutlich mehr Wert auf Warenpräsentation und Gestaltung gelegt werden. Der Endkunde muss emotional gepackt werden. Er wünscht sich eine Inszenierung und keine langweilige Ausstellung. Er wünscht Berater von hoher Qualität und gewinnender, seriöser Ausstrahlung.

Zu diesen Erkenntnissen kommt die Studie „Bettenfachhandel nach Corona – Ausblick bis 2025 Wer wächst, wer überlebt, wer stirbt?“ der Unternehmensberatung Titze in Neuss, die soeben veröffentlicht wurde.

Der Bettenfachhandel in Deutschland hält aktuell noch einen Marktanteil von 16,8% an allen verkauften Schlafsortimenten. Gemeinsam mit dem Betten- und Matratzendiscount kommt er in 2020 nur noch auf 23,2% Marktanteil. Das entspricht einem Handelsvolumen von 1.936 Mio. Euro.

Der Distanzhandel im Bereich Schlafen kommt aktuell auf 20,0% Marktanteil und hat diesen seit 2011 somit schon mehr als verdoppelt.

Bis 2025 prognostiziert die Unternehmensberatung Titze GmbH für den Bettenfachhandel einen weiter rückläufigen Marktanteil von nur noch 14,7%. Im Gegensatz dazu werden für den Distanzhandel 25,4% prognostiziert.

Um so mehr ist es für die Bettenfachhändler in Zukunft wichtig, sich gegenüber der Konkurrenz eindeutig zu positionieren. Dann sind auch im Bettenfachhandel noch erfolgreiche Umsätze und wachsende Erträge zu realisieren.

Die erstmalig aufgelegte Studie unterscheidet im Bettenfachhandel vier Handelstypen, die in Zukunft eine völlig unterschiedliche Entwicklung nehmen werden.

Die Leistungsträger im Bettenfachhandel sind hochwertige Geschäfte mit umfassender Individualität und einer deutlichen Orientierung auf Marken und technologischen Services in vielen Produktgruppen.

Die Stabile Mitte des Bettenfachhandels umfasst ordentliche Fachgeschäfte mit nur eher durchschnittlicher Individualität, die in aller Regel Mitglieder der spezialisierten Einkaufsverbände sind.

Die Unprofilierten sind Fachhandelsgeschäfte des Bettenfachhandels im Zuge der obigen Definition mit nur mäßiger Individualität.

Bei den Vertikalen Unternehmen handelt es sich vor allem um Hersteller, die die Wertschöpfung in einer Hand halten. Die Unternehmen betreiben die Handelsstandorte in eigener Regie oder als Franchisekonzept.

Die aktuelle Studienreihe mit fünf Studien rund um das Thema Schlafen zeigt die gesamte Bandbreite des Marktes und nimmt jedes Thema in den Fokus.

Der Markt für Betten und Boxspringbetten in Deutschland bis 2025

Der Markt für Matratzen und Lattenroste in Deutschland bis 2025

Der Markt für Kleiderschränke und Stauraummöbel in Deutschland bis 2025

Der Markt für Bettwaren und Bettwäsche in Deutschland bis 2025

Bettenfachhandel nach Corona – Wer wächst, wer überlebt, wer stirbt?

Die hier vorgestellte Studie „Bettenfachhandel nach Corona – Ausblick bis 2025 / Wer wächst, wer überlebt, wer stirbt?“ enthält 386 Seiten mit 200 Tabellen und Grafiken und ist im September 2020 erschienen. Der Preis der Studie beträgt Euro 3.000,– plus Mehrwertsteuer. Beim Bezug mehrerer Studien sind Sonderpreise verfügbar.

Herr Titze steht Ihnen gerne für Rückfragen oder für ein individuelles Interview zu allen Detailthemen des Schlafens zur Verfügung.

Zu beziehen sind alle Marktstudien bei:

Unternehmensberatung Titze GmbH, Auf den Stöcken 16, 41472 Neuss

Fon +49-2182-871200, info@titze-online.de, www.titze-online.de

Quelle: Schlagmann Titze