Neue Vertriebsleitung bei Schüco Alu Competence

Rainer Blank (im Bild links) ist diplomierter Betriebswirt und hat über 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen Management- und Vertriebspositionen, sowohl national als auch international. Mit seiner Expertise, insbesondere in der Beschlagsindustrie, hat er in seinen vorherigen Stationen maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Rainer Blank war in verschiedenen Schlüsselpositionen u.a. für Dorma, Häfele und zuletzt für SchlegelGiesse tätig. Mit der Übernahme der Vertriebsleitung bei Schüco Alu Competence ist Rainer Blank maßgeblich für die nationale und internationale Ausrichtung der Vertriebsstrategie verantwortlich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Rainer Blank einen erfahrenen Vertriebsprofi gewinnen konnten. Mit seinen umfangreichen Kenntnissen und seinem guten Gespür für Kundenbedürfnisse sind wir uns sicher, dass wir unsere Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiter positiv gestalten werden. Dabei hat der Auf- und Ausbau kundenorientierter und vertrauensvoller Beziehungen sowie die strategische Gestaltung auf zukünftige Marktherausforderungen absolute Priorität.“, so Frank Wegener, Geschäftsleitung Schüco Alu Competence.

Schüco Alu Competence – Produkte für Küchen- und Möbelindustrie

Als Teil der Bielefelder Schüco International KG befasst sich Schüco Alu Competence seit über 50 Jahren mit dem Werkstoff Aluminium. Die Erfahrung liefert die sichere Basis für den Umgang mit dem hochwertigen Material. Mit dem vielseitigen Produktsortiment für den Küchen- und Möbelbereich setzt Schüco Alu Competence Akzente. Am Standort in Borgholzhausen sind rund 400 Mitarbeiter tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueco.de/sac

Quelle: Schüco