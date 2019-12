Neuer Country Manager für IKEA Oesterreich

Drucken

Alpaslan Deliloglu war zuletzt vier Jahre lang stellvertretender Country Manager von IKEA Schweiz. Zuvor hat er in der Türkei eine abwechslungsreiche und steile Karriere in unterschiedlichen Unternehmen absolviert. Das war nicht geplant, denn ursprünglich wollte er Diplomat werden und „die Welt ein bisschen besser machen“.

Um sein Studium (internationale Beziehungen, Politik und Wirtschaft) in Kirikkale (nahe Ankara) zu finanzieren, begann er nebenbei in einer Supermarktkette den Bereich Merchandising aufzubauen – und blieb dem Handel schließlich ganz treu. „Ich hatte Glück“, sagt er: „Fast immer, wenn ich Job wechselte, startete ich neue Abteilungen, neue Einheiten. Es war immer Teil meiner Karriere, Teil eines Establishment Prozesses zu sein, neue Business Prozesse aufzusetzen. Ich habe das genossen und viel dabei gelernt.“

Steile Karriere

Als IKEA sich ab 2004 in der Türkei etablierte, war Alpaslan Deliloglu mit an Bord. Das Entwickeln neuer Geschäftsfelder, die Aufbauarbeit, blieb auch dort ein ständiger Begleiter seiner Karriere: „Wir haben in sechs Jahren fünf Stores eröffnet und ich war immer beteiligt.“ Er war unter anderem Store Manager in Istanbul, und mit nur 37 Jahren Commercial Director für die gesamte Türkei. Auch für Österreich hat der

neue IKEA Geschäftsführer ambitionierte Pläne. Vor allem will er eine Bewusstseinsänderung bewirken, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht.

Alpaslan Deliloglu, neuer Country Manager von IKEA Österreich

Weitere Informationen finden Sie unter www.ikea.at

Quelle: IKEA