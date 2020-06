Neuer Modulmanager bei SERVICE&MORE: Florian Hanke

Drucken

Mit über 20 Jahren Berufserfahrung im Möbelhandel, davon knapp zwölf Jahre als Geschäftsleiter im Küchenstudio Schwab in Salzburg, kennt Florian Hanke die Bedürfnisse und Erwartungen der Händler an einen Verband. Als Branchenexperte wird er sein Know-how bei SERVICE&MORE, der größten Einkaufs- und Dienstleistungsorganisation für KMU der österreichischen Einrichtungsbranche, in der Betreuung der Module Wohndesign und Küchenperfektion sowie für die Zusammenarbeit mit den Handelspartnern in Südtirol nutzen.

„Für mich ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, meine zahlreichen Erfahrungen mit Endkonsumenten in der Planung und Beratung an die Handelspartner weiterzugeben. Durch das Know-how aus dem Handel und mein Netzwerk in der Industrie sehe ich mich als Schnittstelle zwischen Handels- und Lieferantenpartnern und möchte diese zum Erfolg begleiten“, so Florian Hanke. Eine Herausforderung sieht er derzeit vor allem in der aktuellen wirtschaftlichen Lage: „Eine wesentliche Aufgabe sehe ich darin, die bestehenden Partnerschaften zu unseren Lieferanten und Händlern weiter zu stärken. Besonders wichtig wird das Zuhören bei unseren Mitgliedern sein, um herauszufiltern, wo wir sie als SERVICE&MORE noch besser unterstützen können.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.serviceandmore.at

Quelle: SERVICE&MORE;Foto: © Susi Graf