Neuer Technischer Leiter bei der ORANIER Küchentechnik GmbH

Mit Markus Lehmann, der bereits seit 2016 in verantwortungsvoller Position im Produktmanagement und in der Qualitätssicherung bei ORANIER tätig war konnte ORANIER eine optimale interne Nachfolge finden. „Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass sich für diese Position niemand besser eignen würde, als er.“, so Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der ORANIER Küchentechnik GmbH zu dieser Entscheidung.

Markus Lehmann ist Experte in den Bereichen Einbaugeräte und Standherde zuletzt bei dem französischen Hersteller Brandt und blickt auf 25 Jahre Branchenerfahrung im Produktmanagement zurück. „Er kennt die Organisation von ORANIER, die Lieferanten und die Produkte, ist sehr gut organisiert, spricht 3 Sprachen fließend, und vieles mehr. Für uns die perfekte Wahl, um den erfolgreichen Weg in der Küchentechnik kontinuierlich weiterzugehen.“ so Fleischhacker.

Weitere Informationen finden Sie unter www.oranier.com

Quelle: Oranier