Neues Werk für Korpusfertigung der LEICHT Küchen AG geht an den Start

Am 27. Oktober 2020 wurde das neue Werk 2 der LEICHT Küchen AG im Industriegebiet Gügling offiziell in Betrieb genommen. Nach einer Bauzeit von zwei Jahren und einer Investitionssumme von fast 90 Mio. Euro wurde das hochautomatisierte Werk zur Produktion

der Küchenmöbel feierlich eingeweiht. Mit diesem neuen Werk 2 schafft die LEICHT Küchen AG die Voraussetzungen für weiteres Wachstum, da am langjährigen Standort in Waldstetten die Kapazitätsgrenzen ausgeschöpft waren und notwendige Folgeinvestitionen in neue Anlagentechnik nicht effizient hätten umgesetzt werden können.

Ein leistungsfähiges Datenmodell in Verbindung mit modernster Anlagen- und Transporttechnik lässt die zigtausend täglich anfallenden Bauteile oder Bauteilgruppen fast vollständig automatisiert fertigen, so dass diese immer zur korrekten Zeit an den jeweiligen Fertigungs- und Montageanlagen teilautomatisiert angeliefert werden. Dieser sequentielle Fertigungsgedanke sorgt dafür, dass immer nur die Ware in Bewegung oder im Fertigungsprozess ist, die in einer definierten Zeitzone benötig wird. Es werden keine Bauteile in klassischer Lagerfertigung produziert. Die Durchlaufzeit wird damit deutlich minimiert und im Gegenzug wird die Effizienz des Anlagenverbunds optimiert, bei Bewahrung einer äußerst variantenreichen Produktion.

Ein für die Effizienz des Systems entscheidender Anlagenkomplex ist der Bereich der „Sortierung- und Reihenfolgebildung“. Die täglich zu produzierenden Korpusbauteile werden in zeitlich und inhaltlich chaotischer Reihenfolge im Säge- und Bekantungszentrum erzeugt. Diese Bauteile werden anschließend in einem vollautomatischen Sortierzentrum von Robotersystemen in die richtige Reihenfolge gebracht und

zeitnah in mobilen Transporteinheiten gestaut. Jede dieser mobilen Transporteinheiten hat im Sinne des sequentiellen Fertigungsgedanken einen exakten Zielort und Zeitzone, da aus anderen Bereichen andere Bauteile nach gleicher Logik zugesteuert werden. In der Möbelindustrie innerhalb Deutschlands ist dieses System das erste seiner Art und wird von einem führenden Hersteller für Robotik-Systeme im Automotivbereich hergestellt. Deutschlandweit setzt LEICHT damit neue Maßstäbe für diesen Teilbereich.

Im Werk 1 am Firmenstandort in Waldstetten wird die Fertigung der Fronten und des gesamten Umfelds verbleiben und sukzessive zu einem Kompetenzzentrum für diesen Teilbereich ausgebaut. Die im Werk 1 produzierten Bauteile werden per Shuttle, nach sequenzieller Logik, ins 4 km entfernte Werk 2 verbracht und dort mit dem Korpus verheiratet. Ebenfalls erfolgt der weltweite Versand vom Standort Gügling. LEICHT ist bereits seit 2018 als CO2 neutraler Hersteller zertifiziert und wird mit dem Werk 2 diesen Anspruch auch weiterhin erfüllen. Weiterhin wird in einer ersten Phase ein Baumbestand von über 50 Bäumen angelegt.

Werk 2, Außenaufnahme

Die architektonische Klarheit der Marke LEICHT spiegelt sich auch in der Erscheinung des neuen Werk 2 wider. Auf einer Grundfläche von 80.000 qm und einer Hallenfläche von fast 40.000 qm wurde eines der aktuell modernsten Werke zur Fertigung von Korpussen erstellt. Nach zweijähriger Bauzeit und einer Investition von fast 90 Mio. Euro wurde das Werk am 27. Oktober 2020 in Betrieb genommen.

Am 27. Oktober 2020 wurde das Werk 2 von LEICHT feierlich eingeweiht und symbolisch unter Strom gesetzt.

v.l.n.r.: Dr. Joachim Bläse, Landrat Ostalbkreis | Michael Rembold, Bürgermeister Waldstetten | Richard Arnold, Oberbürgermeister

GD | Kathrin Erdmann, Aufsichtsratsvorsitzende Welle Holding | Karl-Andreas Tickert, Ortsvorsteher Bettringen | Ralph Glorim, Vorstand LEICHT Küchen AG | Jürgen Schmitt, Technischer Leiter LEICHT Küchen AG | Stefan Waldenmaier, Vorstandsvorsitzender LEICHT Küchen AG

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: Leicht