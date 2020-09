Neuheiten von Nolte Küchen und Nolte Spa zur Küchenmeile A30

Stark nachgefragte Produkte wurden mit dem Blick auf gute Verkäuflichkeit neu interpretiert. Herausgekommen ist ein gezielt erweitertes Sortiment mit zeitgemäßen Möbelelementen für die wohnliche, moderne Küchenplanung, die bereits im Internet beginnt. Deshalb

setzt das Unternehmen auch mit einer neuen Website frische Impulse.

Mit Nolte Küchen als Partner sind Händler auch in Zeiten der Corona-Pandemie gut aufgestellt. Gezielte Sortimentserweiterungen sind Teil einer krisenfesten Strategie. Geschäftsführer Eckhard Wefing erläutert: „Bei den Innovationen für 2021 machen wir keine Experimente. Was sich in den letzten Jahren besonders gut verkauft hat, trifft auf aktuelle Trends und garantiert so die Aufmerksamkeit der Kunden im Showroom. Mit unseren neuen Fronten bieten wir ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Hinzu kommen fein abgestimmte Details. Damit haben Nolte Küchen das Potential zum Bestseller.“

Starke Fronten und Dekore

Gleich zwei neue Holzdekore gibt es im Programm MANHATTAN: Mit Vulkaneiche greift Nolte Küchen den Bestseller Chalet Eiche auf. Zum warmen Braunton gesellt sich jedoch eine zeitgemäße, ausdrucksstarke Oberfläche. Auch Eiche Graphitsilber hat eine lebhafte Maserung, spielt aber mit der Farbe Grau. Das Dekor wirkt modern und ist besonders kombinationsstark.

Als Alternative zur beliebten Echtmaterialfront PORTLAND mit ihrer von Hand aufgetragenen Zementoberfläche kommt LUCCA auf den Markt, und das sogar in den gleichen Farben: Zement Anthrazit, Zement Achatgrau und Zement Saphirgrau.

Auch die STONE im Dekor Beton erwies sich als Verkaufsschlager. Deshalb ergänzt Nolte Küchen das Frontenprogramm um die Variante Beton Weiß und kombiniert dabei das zugkräftige Trendmaterial mit dem farblichen Dauerbrenner schlechthin. Die Front ist eine ideale Basis für Akzente in Schwarz, wie zum Beispiel schwarz eloxierte Aluminiumrahmen für Vitrinentüren.

LUCCA im Dekor Zement Anthrazit ist eine Alternative zum Frontenprogramm PORTLAND

Mit der FOCUS in den Farben Weiß und Platingrau wird ein Klassiker neu interpretiert. Die geradlinige Rahmenfront ist perfekt für den derzeit stark nachgefragten modernen Landhausstil.

Betonung der Vertikalen

Mit kleinen Details sorgt Nolte Küchen in der kommenden Saison für noch mehr Wohnlichkeit. 15 Zentimeter mehr ergeben die neue Hängeschrankhöhe von 105 Zentimetern – passend zum Trend, die Senkrechte zu betonen. Den gleichen Effekt haben die durchgehenden Fronten für Seiten- und Geräteschränke, die Nolte Küchen künftig anbietet. Zusätzlich unterstrichen wird die Linienführung durch die neue Beleuchtungsoption für die Grifflosküche MatrixArt, mit der es nun möglichist, auch vertikale Griffspuren mit Emotion Light auszustatten. Als zusätzliche Farbvariante für Griffmuldenprofile schickt Nolte Küche aufgrund der großen Nachfrage Premiumweiß ins Rennen.

Auch vertikale Griffspuren können jetzt beleuchtet werden. Die Profile gibt es zusätzlich in Premiumweiß

Neue Website

Immer mehr Endkunden lassen sich im Internet inspirieren und kommen gut informiert ins Küchenstudio. Mit einem Relaunch der Website stellt Nolte Küchen mehr Online-Tools zur Verfügung. Unter der neuen URL www.nolte-kuechen.com finden Besucher nun noch mehr Wissenswertes rund um die Küche, übersichtlich aufbereitet und durch Videos ergänzt. Ein modernerer Look und eine benutzerfreundliche Menüführung machen Lust, das umfangreiche Angebot zu entdecken und mit bewährten Elementen wie dem Küchenplaner in die individuelle Gestaltung einzusteigen. Die Website wird neben Deutsch und Englisch auch auf Französisch, Spanisch und Niederländisch abrufbar sein.

Besichtigungsmöglichkeiten zur Küchenmeile A30

Die Ausstellung ist vom 19. bis 25. September täglich ab 9 Uhr geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie ist ein Besuch des Informationszentrums in diesem Jahr jedoch nur unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen und mit Voranmeldung möglich.

Für Fachbesucher, die nicht persönlich nach Löhne kommen, steht ein 360°- Rundgang im Händlerportal zur Verfügung. Interessenten erhalten den Zugang bei Bedarf über ihren Ansprechpartner im Außendienst. Mit einer Führung durch Mitarbeiter, die auf Deutsch und Englisch zur Verfügung steht, richten sich die Informationen aktuell an Handelspartner. Wahlweise können einzelne Kojen angesteuert oder Filtereinstellungen zu Stilen, Planungsvarianten oder Oberflächen vorgenommen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nolte-kuechen.com

Quelle: Nolte Küchen