next125 Kochtisch – Muldenlüfter stilvoll integriert

Das freistehende Möbel von next125 vereint gekonnt Individualität, hohe Funktionalität und präzises Design. Um diese besondere Ausstrahlungskraft und kompromisslose Klarheit zu erzielen, wurde spezielles Augenmerk auf den Designprozess gelegt. Trotz der puristischen Erscheinung steht jedoch die Funktionalität klar im Vordergrund. Dies war der Grund, warum die ursprüngliche Optik angepasst wurde: hierdurch können moderne Tischlüfter unterschiedlicher Hersteller bündig integriert und eine noch wohnlichere Wirkung erzielt werden.

Selbst mit einer Breite von 3 Metern verkörpert der Kochtisch Eleganz und Leichtigkeit

In dem kubisch gestalteten Auszug-Unterschrank können klassische Kochfelder sowie Muldenlüfter eingesetzt werden. So reicht das Element durchgängig bis unter die Arbeitsplatte – dadurch wurde sichergestellt, dass die technische Ausstattung unsichtbar im Inneren des Schrankes verschwindet. Die Abluft des Tischlüfters kann im rückseitigen Unterschrank sowohl als Um- oder als Abluft erfolgen. An dem filigranen Erscheinungsbild des Kochtisches hat sich jedoch nichts geändert. Ganz im Gegenteil: Er wurde bereits mit zahlreichen Designpreisen, darunter dem red dot design award und dem German Design Award, ausgezeichnet.

Auch mit hängenden Dunstabzugshauben macht der next125 Kochtisch eine gute Figur

Der Kochtisch ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich und bietet dadurch viele Möglichkeiten zur Individualisierung. Verfügbar in drei verschiedenen Breiten (180, 240 und 300 cm), passt er mit einer Höhe von 92,5 cm und einer Tiefe von 100 cm in die unterschiedlichsten Wohnsituationen. Das Gestell des Tisches ist aus diversen Holzausführungen, wie zum Beispiel Asteiche, Nussbaum und Lärche, wählbar.

Das Zusammenspiel zwischen dunkler Front in Ceramic und warmem Holz in Nussbaum natur schafft eine elegante Anmutung

Ein integrierter Muldenlüfter passt perfekt zum Look des Kochtisches. So kommt sein klares Design voll zur Geltung

Weitere Informationen finden Sie unter www.next125.com

Quelle: Schüller Küchen