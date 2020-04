next125 – Nordisch, authentisch, pur: Rentiere in der Küche

Drucken

Rentiere versinnbildlichen ruhige, sanfte Wärme in nordisch rauer Umgebung ‒ kein Wunder, dass next125 diese Charakter-Tiere als lebende Protagonisten für das neue Kampagnenmotiv nominiert hat. In der eleganten Küche eines puristischen, umgebauten Industrielofts in Venlo durften sie vor die Kamera treten.

Ab April 2020 schaltet next125 ein neues Motiv ihrer beliebten Anzeigenkampagne in Food- und Living-Titeln und präsentiert damit das klar definierte Profil der Premiummarke.

Markus Schüller, Geschäftsführer der Schüller Möbelwerk KG, zielt bei der Dramaturgie der Kampagne auf die bildliche Umsetzung des next125 Claims „Authentic Kitchen“: „Unsere tierische Kampagne setzt bei jedem der Elemente, die das Bild ausmachen – ob Küche, Location oder Wahl des Nutztieres – auf puristische Ästhetik und natürliche Eleganz. Denn genau das verstehen wir unter „Authentic Kitchen“. Bei der Inszenierung mit den Rentieren in unserer Küche ist uns ein Hingucker gelungen, auf den wir sehr stolz sind.“

Das neue Kampagnenmotiv von next125 steht für Kontinuität im Marktauftritt: Die starke Bildsprache erzeugt Aufmerksamkeit und prägt die Marke und ihre Werte.

Das neue Kampagnenmotiv

Die in natürlichen Grautönen gehaltene Farbgebung ergibt ein elegant-ruhiges Motiv, geprägt von sinnlichen Kontrasten. Diese „harmonische Spannung“ erzeugt auch die Location: Ein ehemaliges Industriegebäude in den Niederlanden, in dem sich ein kreatives Paar ein ebenerdiges, offenes Freiraum-Konzept als Wohnraum geschaffen hat. Der ungewöhnliche Bungalow ist die perfekte Kulisse für die nordische Komposition des neuen Motivs und setzt die prägnante Bildsprache der Kampagne fort: Auch die bisherigen Motive entstanden in außergewöhnlichen Locations, zum Beispiel in einer alten Botschaft am Rhein, einem Landschloss und einer Kaffeerösterei.

Die Küche

In einer zum Loft umgebauten, ehemaligen Möbelschreinerei steht vor rohen Wänden und viel markantem Beton die, wie magisch schwebende, unifarbene Kücheninsel NX 510 in Saharabeige samtmatt. Filigrane Leichtigkeit gewinnt sie dank des optisch zurückgenommenen, onyxschwarzen Sockelgestells auf schlanken Füßen. Sie wirkt minimalistisch-kubisch und zeigt ihre Wirkung in der loftig-lässigen Küchenarchitektur als kommunikativer Solitär.

Ein neuer Clou ist der doppelte Einschubtürenschrank im Hintergrund. Er versteckt nicht nur bei Bedarf einen Teil der Küche, sondern ist auch architektonisches Gestaltungselement. Alles verbirgt sich hinter seinen Einschubtüren, die sich auf Antippen öffnen lassen, um dann seitlich im Korpus zu verschwinden. Hier zeigt sich der Anspruch der Marke next125 an Präzision, Eleganz, Kreativität und Funktionalität.

