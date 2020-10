next125 Trolley mit zwei hochkarätigen Design Awards ausgezeichnet

In der letzten Zeit war zunehmend festzustellen, dass die Küche immer mehr mit den direkt angrenzenden Bereichen „Essen“ und „Wohnen“ zusammenwächst. Dadurch steigt auch der Wunsch nach multifunktionalen, vielfältig einsetzbaren Möbeln. Der next125 Trolley bietet eine Lösung für verschiedene Bedürfnisse und Anforderungen. Die Auszeichnung mit gleich zwei begehrten Design Awards beweist, dass der sympathische Weggefährte ganz offensichtlich den Zeitgeist trifft.

Der Best of Interior Award, ein wichtiger Award für Innenarchitekten und Interior Designer, wurde in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal gemeinsam mit den Partnern Schöner Wohnen, Bund Deutscher Innenarchitekten, BOLD und Stein|Salon verliehen. Ergänzend dazu wurden 13 Innovationen als Produkte des Jahres ausgezeichnet – darunter der next125 Trolley.

Auch die Jury des German Design Awards überzeugte die einzigartige Formensprache des multifunktionalen Küchenhelfers: „Klar proportionierte Formen, gerade Linien und der Kontrast aus dunkler Farbe und den Applikationen aus Holz bewirken eine exklusive, hochwertige Ästhetik. Ein praktischer Beistelltisch auf Rädern, der durch sein elegant gelöstes funktionales Design besonders viel Stauraum bietet und selbst vollgeladen nicht überladen wirkt“, so die Begründung für die Auszeichnung des Trolleys in der Kategorie „Excellent Product Design Kitchen“.



Weitere Informationen finden Sie unter www.next125.de

Quelle: Schüller Küchen