Nordstil findet im September 2020 statt; Tendence folgt im Sommer 2021

Vom 5. bis 7. September 2020 findet die Nordstil in Hamburg statt und bildet damit den Startschuss für die ersten regionalen Konsumgütermessen seit Ausbruch der Pandemie. Den Weg für diese positive Wendung ebneten entscheidende Beschlüsse der deutschen Bundesregierung sowie der lokalen Behörden, die über die Durchführung individuell auf Landesebene entscheiden. Dank eines ausgefeilten Schutz- und Hygienekonzepts sind die Voraussetzungen für die Durchführung der Nordstil erfüllt.

„Messen sind insbesondere in diesen Zeiten entscheidende Business-Plattformen zur Wirtschaftsförderung. Wir freuen uns deswegen sehr über das grüne Licht aus der Politik und den Vorrang von Messen gegenüber anderen Großveranstaltungen. Auch wenn in diesem Jahr aufgrund des Gesundheitsschutzes auf sämtliche Sonderpräsentationen und Vortragsareale verzichtet werden muss, dürfen wir bereits in drei Monaten der Konsumgüterbranche diesen ersten und dringend benötigten Ankerplatz zur Verfügung stellen“, so Stephan Kurzawski, Geschäftsleitung Messe Frankfurt Exhibition (im Bild links). Philipp Ferger (im Bild unten), Bereichsleiter der Nordstil und der Tendence, ergänzt: „ Während der gesamten Entscheidungsfindung standen wir im engen Austausch mit Handelsverbänden und Ausstellern. Das positive Feedback auf die finale Entscheidung für die Nordstil zeigt den hohen Bedarf der Branche, nach monatelangen Messeausfällen zu ordern und insbesondere im persönlichen Gespräch wieder neue Kontakte zu gewinnen.“

Die Sommer-Nordstil findet in diesem Jahr vom 5. bis 7. September 2020 statt

Die nächste Ausgabe der Tendence wird auf Sommer 2021 verschoben und in zeitlicher Nähe der ersten Frankfurt Fashion Week durchgeführt. Der Wechsel der Berliner Modemessen nach Frankfurt wurde jüngst verkündigt. Die Tendence in zeitlicher Nähe der Frankfurt Fashion Week durchzuführen, bietet dabei beste Voraussetzungen für einen konzeptionellen Neustart eines Veranstaltungsformats im Lifestyle-Bereich. „Gerade deshalb haben wir entschieden, die gesamte Kraft in diesen Relaunch zu stecken, anstatt sich auf eine nur in Teilen von der Branche gewünschte, Corona-bedingt deutlich reduzierte Ausgabe der Tendence in diesem Jahr zu konzentrieren“, so Ferger weiter.

Weitere Informationen zur Nordstil finden Sie unter: www.nordstil.messefrankfurt.com

Weitere Informationen zur Tendence finden Sie unter: www.tendence.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt