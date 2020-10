Noteborn: der Partner für den Handel

Jeder Mensch ist einzigartig – und hat seine eigenen Vorstellungen vom Wohnen. Das spiegelt sich auch in dem Anspruch an die Möblierung wider: Individuelle Möbel, die in puncto Design und Funktion genau an das eigene Leben angepasst sind, stehen ganz oben auf der Wunschliste. Standardlösungen waren gestern. Noteborn ist für den Möbelhandel der perfekte Partner, um diesem Kundenwunsch zu begegnen – und dabei trotzdem preisgünstig zu bleiben.

Noteborn entwickelt jedes Jahr eine breite Kollektion aus Basiselementen, Stilen und Formen. Im spezialisierten Möbelhandel kann der Kunde auf diese Designs zurückgreifen und ganz nach seinem Geschmack Maße, Materialien, Griffe und Innenausstattung festlegen. So ent-steht eine Lösung, die seinen Charakter widerspiegelt und genau auf seine eigenen Ansprüche ausgerichtet ist. Mit langjähriger Erfahrung erreicht Noteborn, dass Ausstrahlung des Interieurs nie auf Kosten von Komfort geht. Im Gegenteil: Eine Ankleide zum Beispiel wird jeden Tag genutzt. Die Aufteilung muss also logisch, die Beleuchtung perfekt und die Bewegungssysteme müssen sanft und leichtgängig sein. All diese einzelnen Komponenten hat Noteborn fest im Blick: Auch die kleinsten Details werden im Hinblick auf Form und Funktion entwickelt.

Begehbare Schränke zu Einsteigerpreisen

Eine eigene Ankleide ist reiner Luxus und bleibt es auch, jeden Tag aufs Neue. Gerade deshalb überraschen die Einsteigerpreisen von Noteborn. Das Basisprogramm bietet Komfort und kann an die Form der Wohnung der Kunden angepasst werden. So findet es sogar in einem Bodenraum mit schrägen Decken Platz. Wer mehr Raum zur Verfügung hat und mehr Luxus wünscht, kann zum Beispiel rahmenlose oder mit Holz verkleidete Profile mit tiefschwarz lackiertem Glas und extrabreiten Maßen bis zu 1500 Millimeter auswählen. Dabei gilt für Einstieg wie für Luxus: Noteborn stellt alles im eigenen Haus her, nach Rücksprache ist nahezu alles möglich.

Perfekte Services für den Handel

37 Jahre Erfahrung, niederländische Facharbeit, eine vorzügliche Serviceunterstützung und ansehnliche Gewinnspannen: Während der Kunde erstklassige Produkte bekommt, erhält der Handel perfekte Services in seinen Ausstellungsräumen. Dazu gehören 3D-Design-Tools, mit denen Kunden und Möbelfachhändler die individuellen Lösungen erstellen und visualisieren. Mit einem Training für Verkäufer und Monteure stellt Noteborn sicher, dass der Möbelhandel seinen Kunden kompetente Beratung und eine perfekte Montage bieten kann. Und lohnen tut es sich natürlich auch: Die Produkte von Noteborn ermöglichen dem Möbelhandel hervorragende Margen.

NOTEBORN Curve 1

NOTEBORN Curve 5

Weitere Informationen finden Sie unter www.noteborn.com

Quelle: NOTEBORN