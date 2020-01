Internationale Handwerksmesse 2020: Geballtes Können im „Land des Handwerks“

Mehrfach ausgezeichnete Unternehmen, innovative Aufsteiger und herausragende Handwerker: Auf dem Gemeinschaftsstand „Land des Handwerks“ in Halle C2 auf der Internationalen Handwerksmesse zeigen 13 Betriebe nach dem Motto „Wir wissen, was wir tun. Für uns. Für alle. Für die Zukunft“ ihr Können. Vom 11. bis zum 15. März 2020 sind sie auf dem jährlichen Gipfeltreff des Handwerks auf dem Messegelände München Botschafter ihrer Region, ihrer Handwerkskammer und ihres Verbands.

Tischleria GmbH: Eine Tischlerei der Frauen

Schreinerei Franz Langrieger: Wein in neuem Gewand

Die Schreinerei Langrieger ist eine kleine Schreinerei aus Aschau am Inn in Oberbayern, die seit über 30 Jahren all ihre Leidenschaft in handgemachte Möbel steckt. Das jüngste Projekt ist die Langrieger Winebar, die auf faszinierende Weise das Thema Wein und Bar verbindet. Das Design ist beim Patent- und Markenamt eingetragen. Der Weinschrank bietet auf kleinstem Raum Platz für 92 Weinflaschen, 64 Gläser und 32 Spiritousen und wird für jeden Kunden individuell zusammengestellt und angefertigt, so dass jeder ein Unikat des Möbelstücks erhält – ob Privatkunde oder Gastronom. Und jede einzelne Winebar ist ein Meisterwerk der Schreinerkunst.



Themenschwerpunkt Ausbildung