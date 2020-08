Modernste Architektur, auf Nachhaltigkeit und auf Networking ausgerichtet –damit eröffnet OBJECT CARPET der Büroarbeit neue Dimensionen: für Mitarbeiter und Kooperationspartner.

Der Teppichspezialist OBJECT CARPET setzt auch nach über 45 Jahren auf Innovation, nicht nur wenn es um textile Bodenbeläge geht. Bester Beweis dafür ist die neue Firmenzentrale „OBJECT CAMPUS – City of Vision“ in Denkendorf bei Stuttgart: Eindrucksvolle Architektur mit Licht absorbierender Aluminium-Glasfassade, fünf Stockwerke und ein ambitioniertes Innenleben, realisiert vom Architekturbüro Hank + Hirth. Offenheit, hoher Design- und Qualitätsanspruch und Kooperationen mit visionären Architektur- und Designbüros heißt das Erfolgsrezept, das dem Unternehmen einen Spitzenplatz unter den internationalen Teppichbodenherstellern beschert hat. Denn OBJECT CARPET verwandelt Visionen in Realität.

Nur wenige klassische Einzelbüros und Besprechungsräume finden sich unter den bis zu 3,20 m hohen Decken, stattdessen gibt es Open Space- und New Work-Arbeitsplätze, Kommunikations- und Rückzugsbereiche.

Selbstverständlich sorgen im ganzen Haus schallabsorbierende und staubbindende Teppiche von OBJECT CARPET für ein gesundes Raumklima. Das gesamte Gebäude ist nachhaltig und nahezu energieautark konzipiert.

Quelle: © OBJECT CARPET | Markus Guhl