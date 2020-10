Austrian Exhibition Experts wird neuer Messeveranstalter in Österreich

Von der beliebten VIECC Vienna Comic Con über die Seniorenmesse Lebenslust bis hin zur Bildungsmesse Interpädagogica oder die traditionelle Tracht & Country: Mit den Austrian Exhibition Experts (AEE) wird ab 2021 ein neuer Player in Österreichs Messelandschaft etabliert, der als Lizenzpartner von Reed Exhibitions Österreich einen Teil des Messeportfolios von Reed übernimmt. Insgesamt sollen bereits im ersten Jahr rund zehn langjährig etablierte Messen in Wien und Salzburg umgesetzt werden.

Die Austrian Exhibition Experts – gegründet von Markus Grießler, Rudi Kobza und Niko Pelinka – werden mit der Übernahme von rund zehn Messeformaten auf Lizenzbasis von Reed Exhibitions vom Start weg einer der größten Veranstalter Österreichs. Unter dem Motto „Alles bleibt besser“ werden dabei zu Beginn rund zehn Mitarbeiter der jeweiligen Messen von Reed ins neu gegründete Unternehmen direkt übernommen – insgesamt rund 80 Jahre Messeerfahrung inklusive. Dadurch will man maximale Kontinuität gegenüber den bestehenden Messe-Partnern gewährleisten, aber zusätzlich auch wichtige Akzente für die Zukunft setzen.

Österreichs Messelandschaft im Zeitgeist von morgen

Mit Markus Grießler wird ein erfolgreicher Unternehmer als geschäftsführender Gesellschafter im Driving Seat sitzen. Grießler ist langjähriger Unternehmer (Segelschule Hofbauer) und Veranstalter und hat Events wie das Lichterfest an der Alten Donau oder den Chinese Ball Vienna erfolgreich umgesetzt. Als Spartenobmann Tourismus in der Wiener Wirtschaftskammer kennt er den Messestandort Wien zudem wie kaum ein anderer.

„Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Zukunft von Messen aus? Welcher Konzepte bedarf es, um etablierte Events im Zeitgeist von morgen nachhaltig zu interpretieren? Welche neuen Anforderungen werden an die Branche gestellt? Wir stellen uns den aktuellen Herausforderungen. Und noch viel wichtiger: Mit dem neugegründeten Unternehmen werden wir einen langfristigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Messe- und Wirtschaftsstandortes Österreich leisten. Gerade in Wien und Salzburg sind Messen ein zentraler Bestandteil der Lebens- und Freizeitkultur“, erklärt Markus Grießler die Zielsetzungen von AEE.

Community Building durch digitale Transformation

Die zwei weiteren Partner Rudi Kobza und Niko Pelinka sind erfolgreiche Kreativunternehmer: Unter dem Dach der Kobza Media Group versammeln sich sowohl zahlreiche Kommunikationsagenturen (KTHE, diego5, alpha_z) als auch Unternehmensbeteiligungen (Bieder & Maier, biber, R9) sowie erfolgreich etablierte Event-Plattformen (Darwin’s Circle, Austrian Roadmap 2050). „Wir glauben auch in dieser herausfordernden Zeit an die Zukunft von physischen Messen, Events und Plattformen. Die Übernahme dieses Messe-Schatzes passt perfekt in unsere langfristige Strategie, die digitale und analoge Welt für Kunden und Partner bestmöglich zusammenzuführen. Wir werden diese zahlreichen Marken behutsam in die digitale Welt heben und im Sinne eines nachhaltigen Community Buildings noch stärker als umfassende ganzjährige Plattformen für Unternehmen und Kunden etablieren“, so Rudi Kobza und Niko Pelinka über die strategische Ausrichtung.

Langjähriges Know-how als Grundlage für Unternehmenserfolg

Als operative Geschäftsführerin konnte neben Markus Grießler auch Silvia Vogel gewonnen werden. Die langjährige Messe-Spezialistin wechselt direkt von Reed zu Austrian Exhibition Experts. Sie wird durch ihre Erfahrung und ihr Know-how für perfekte Abläufe und Organisation sorgen. „Über 2.200 Aussteller, eine Viertelmillion (Fach-)Besucher, auf einer Ausstellungsfläche von fast 30 Fußballfeldern – diese beeindruckende Erfolgsgeschichte der 14 Messe-Formate werden wir nun mit den Austrian Exhibition Experts weiterführen und ausbauen“, skizziert Silvia Vogel.

Markus Grießler, Silvia Vogel, Niko Pelinka, Rudi Kobza

Weitere Informationen finden Sie unter: www.expo-experts.at

