Optimierte Geländeplanung mit verbesserte Planungssicherheit: Anmeldungen für die interzum 2021 und interzum 2023 ab jetzt möglich

Sie erweitert den intensiv nachgefragten Ausstellungsbereich „Materials & Nature“ und ermöglicht eine insgesamt optimierte Geländeplanung. Und noch weitere Verbesserungen sind vorbereitet: So können sich Aussteller neben der interzum 2021 auch schon für die interzum 2023 anmelden, die vom 9. bis 12. Mai 2023 stattfinden wird. Dies erhöht die Planungssicherheit für alle Aussteller, beschleunigt deutlich die Messeaufplanung und gibt den Ausstellern damit mehr Raum für eine langfristige Planung ihrer Messebeteiligung.

Seit der letzten Veranstaltung in 2019 ist klar: Die interzum wird ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte 2021 und darüber hinaus fortschreiben. Besonders erfreulich ist, dass unabhängig von der bemerkenswert hohen Stand-Nachfrage immer mehr Ausstellerwünsche immer besser bedient werden können. Das hat gute Gründe, denn das interzum-Team hat mehrere Verbesserungen vorbereitet.

So ist es erstmalig möglich, sich mit der Anmeldung zur interzum 2021 zeitgleich für die Folgeveranstaltung 2023 verbindlich anzumelden. Diese Möglichkeit gibt allen Ausstellern verbesserte Transparenz und erlaubt ihnen eine deutlich erhöhte Planungssicherheit. Denn seitens des Messeteams kann die Aufplanung der Hallen beschleunigt werden, was im Folgenden den Ausstellern längerfristige Vorbereitungen ihrer individueller Messeplanungen und Standkonzeptionen ermöglicht.



In die gleiche Richtung zielt das um einen Monat vorgezogene Ende des 1. Early Birds für die interzum 2021, der damit am 30. April 2020 endet. Auch das wird die planerischen Prozesse beschleunigen helfen, sodass die interzum-Aussteller viel eher konkrete Standangebote in ihren Händen halten und sich entsprechend langfristiger vorbereiten können.

Die Anmeldung zur interzum 2021 und interzum 2023 wird erstmals ausschließlich online erfolgen, dafür hat die Koelnmesse auf www.interzum.de entsprechende Links hinterlegt. Damit haben es die Aussteller noch einfacher, sich für die Teilnahme an der Weltleitmesse für Möbelfertigung und Innenausbau anzumelden.



Mit Blick auf zufriedenere Besucher – und damit direkt zum Vorteil für die Aussteller – wird die Hallenplanung zur interzum 2021 gestrafft, konzentriert und um den Neubau der Halle 1 Plus erweitert. Die Optimierung der Geländeplanung bedeutet die Bündelung des Schwerpunktes „Materials & Nature“ in den Hallen 4.2, 5.2 und 6. Hinzu kommt die soeben genannte, säulenfreie und großzügig gebaute Halle 1 Plus, die wenige Wochen zuvor anlässlich der Living Kitchen 2021 erstmals ihre Tore für die Fachöffentlichkeit öffnet. Den Bereich „Function & Components“ fokussieren die Hallen 3.2, 5.1, 7, 8 und 10.2, während „Textile & Machinery“ die Hallen 9, 10.1, 11.1 und 11.2 belegen wird.

„Wir führen die drei Messesegmente räumlich noch näher zueinander. Im schnelleren, leichteren Auffinden der zu besuchenden Messestände bzw. Aussteller liegt der Sinn dieser Gelände- bzw. Hallenoptimierung. Denn kürzere Wege bedeuten für die interzum-Besucher mehr Zeit für Gespräche mit Ausstellern und für die Bewertung der Präsentationen, bedeutet mehr Zufriedenheit und Konzentration – und letztlich bessere Geschäfte, Order bzw. Abschlüsse“, so Maik Fischer, Director der interzum.

Primär der verbesserten Besuchsplanung dient auch die neu in die Anmeldunterlagen der Aussteller aufgenommene Abfrage nach den belieferten Industriezweigen und Marktsegmenten. Dokumentiert im späteren Online-Ausstellerkatalog ist dadurch für die Besucher dann einfach zu erkennen, welche Aussteller für sie relevant und an welcher Stelle Gespräche bzw. Verhandlungen besonders zielführend sind.

Parallel zum Anmeldestart der interzum und folglich einige Wochen vor der diesjährigen Veranstaltung im Februar 2020 startet zur imm cologne 2020 auch schon die Anmeldephase für ZOW 2022 in Bad Salzuflen. Mit attraktiven Rahmenkonditionen ist die Buchung dieser Zuliefermesse für Möbelindustrie und Innenausbau im Paket mit den Anmeldungen zur interzum 2021 sowie 2023 möglich. Damit geht das Team der Koelnmesse auf diesen häufig von Ausstellern geäußerten Bündelungswunsch ein und erwartet, dass dies der Entwicklung der auf die Belange eines der weltgrößten Möbelcluster ausgerichteten Werkstatt-Messe ZOW guttun wird.

Quelle: Köln Messe