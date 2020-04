Optimistisch in die Zukunft: Flächen der Ambiente bereits zu 90 Prozent belegt

Drucken

„Corona-bedingt steht der gesamten Konsumgüterbranche ein schwieriges Jahr bevor. Wir blicken aber schon heute mit Optimismus in die Zukunft: Mit 90 Prozent ist die Ambiente zum jetzigen Zeitpunkt schon gut belegt. Daran merken wir einmal mehr, dass die weltgrößte Konsumgütermesse auch in 2021 für die Branche ein gesetzter Termin ist. Gerade nach so einer schwierigen Zeit braucht der Handel neue Impulse zum Ankurbeln des Konsums. Zudem ist das Bedürfnis nach Austausch und persönlichen Kontakten vermehrt spürbar. All das finden Austeller und Besucher auf der Ambiente“, so Nicolette Naumann, Bereichsleiterin Ambiente.

Aussteller und Besucher der Ambiente 2020 profitierten trotz der zu diesem Zeitpunkt beginnenden Auswirkungen des Coronavirus auf das Reiseverhalten von sehr guten Orderbedingungen. Das zeigt, dass die Ambiente der Hotspot für die Branche ist. Aussteller und Fachbesucher können erstklassige Kontakte knüpfen, sich über die aktuellen Herausforderungen nach der Corona-Pause austauschen, über Entwicklungen in Markt und Design sprechen sowie Trends und Chancen in allen Segmenten erleben.

Zu den bereits angemeldeten Ausstellern zählen namhafte Dining-Marken wie Alessi, APS, Christofle, Dibbern, Fackelmann, Keeper, Melitta, Paşabahçe, RAK, Robbe & Berking, Rosenthal, Steelite, Wenko, WMF, Zieher, Zwiesel und Zwilling. Auch zahlreiche Branchengrößen der Living- und Giving-Branche werden zur kommende Ambiente 2021 wieder mit dabei sein – darunter Blomus, Bloomingville, Boltze, Broste Copenhagen, Dôme Deco, DPI, Duif International, Eichholtz, Ethnicraft, Gilde Handwerk, Giobagnara, Gries Deco mit ipuro, Höfats, Hoff-Interieur, IB Laursen, Lind DNA, Lightmakers mit Light & Living, Kare Design, Paperproducts Design, Philippi oder Wolf.

HoReCa und Focus on Design

Frische Impulse setzte die Ambiente 2020 mit dem Ausbau des Dining-Bereichs um eine eigenständige Plattform für die Hotel-, Restaurant- und Catering-Branche (HoReCa). Die neu eingerichtete Halle 6.0 war die perfekte Anlaufstelle für nationale und internationale Entscheider im Hospitality-Segment. Nach dem erfolgreichen Start erwartet die Besucher in 2021 wieder eine eigenständige HoReCa-Halle in der 6.0 sowie internationale Top-Referenten in der HoReCa-Academy. Nahezu ausnahmslos alle Aussteller der Halle haben sich bereits für die Ambiente 2021 angemeldet.

Ein weiteres Highlight der Ambiente 2021 ist die Sonderpräsentation Focus on Design. Zum zweiten Mal rückt die kommende Ambiente außergewöhnliche Produkte aus einer ausgewählten Designnation oder – region ins Scheinwerferlicht.

Die nächste Ambiente findet vom 19. bis 23. Februar 2021 statt.

Conzoom Solutions – die Plattform für den Handel

Die Wissensplattform Conzoom Solutions bietet dem Konsumgüterhandel ein vielfältiges Angebot wie Studien, Trendvorstellungen, Workshops oder Anleitungen für den Point of Sale. Sie gibt einen Komplettüberblick über das internationale Portfolio der Messe Frankfurt im Konsumgüterbereich und stellt dort gebündelt Informationen für den Handel zusammen.

Der digitale Marktplatz Nextrade

Das neue digitale Order- und Datenmanagement Nextrade für Lieferanten und Händler der Konsumgüterbranche verlängert die Messe und ermöglicht Bestellungen zu jeder Tages- und Nachtzeit an 365 Tagen im Jahr.

