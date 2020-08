Outdoor musst du sehen, fühlen, schmecken

Drucken

Während immer mehr Messen ihre Türen schließen und auf eine digitale Verbreitung ihrer Neuheiten setzen, geht der Outdoorküchenhersteller BURNOUT.kitchen den entgegengesetzten Weg. „Wir sind der vollen Überzeugung, dass man das Thema Outdoor sehen, fühlen und am Ende in unserem Fall auch schmecken muss“, sagen die beiden Geschäftsführer Thomas Pabst und Daniel Joachimmeyer, die nun parallel zur Küchenmeile A30 zur Hausmesse laden. Gerade wurde der neue Produktionsstandort in Bissendorf – direkt an der A30 und damit auch an dem Weg zu vielen Küchenherstellern gelegen – in Betrieb genommen. „Da liegt es für uns natürlich nahe, unsere Händler und Interessenten zu uns einzuladen und gleichzeitig den Betrieb und unsere zahlreichen Neuheiten vorzustellen“, so Daniel Joachimmeyer.

Doch BURNOUT.kitchen geht hier noch einen großen Schritt weiter. Gemeinsam mit dem Grillhersteller Napoleon, dem Keramikgrillhersteller Monolith und dem Outdoorküchenhersteller WESCO entsteht hier auf einem großzügig geschnittenen Außen- und einem knapp 2.000 Quadratmeter großen Messeinnengelände eine umfassende Outdoormesse, „die sicherlich vieles ersetzen wird, was aktuell gestrichen und abgesagt wurde“, so Joachimmeyer. Den Fachbesucher erwartet so vom 19. bis 24. September ein Messekonzept, „das sicherlich gegen den Strom schwimmt, natürlich über ein umfassendes Hygienekonzept verfügt und uns und unseren Kunden ermöglicht, wieder in die direkte Kommunikation einzusteigen“, sagen die beiden BURNOUT-Geschäftsführer. Dass für das leibliche Wohl in ausgezeichneter und ungewöhnlicher Weise gesorgt ist, versteht sich bei dieser Messe, bei diesen Veranstaltern von alleine. Und dass hier Neuheiten präsentiert werden, die es eben nicht in digitaler Form, auf Plattformen und auf Webseiten zeitgleich zu sehen gibt, auch. „Wir haben im vergangenen Jahr in unserer noch jungen Firmengeschichte auf Gut Böckel bei der Küchenmesse einen großen Schritt getan, wenn es um unseren Bekanntheitsgrad auch über die Branchengrenze hinausgeht“, unterstreicht Daniel Joachimmeyer. Jetzt sei es an der Zeit, weiterzugehen und mit dieser eigenen Outdoormesse ein neues Format zu etablieren, das für Innovation und Kommunikation steht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.burnout.kitchen

Quelle: Burnout Kitchen