OZONOS – Corona Service für Unternehmen

Drucken

Der OZONOS Aircleaner beseitigt Viren, Keime, Bakterien, und vieles mehr. Für saubere Luft und ein Gefühl der Sicherkeit in Ihren Geschäftsräumen.

BESEITIGT 100% DER VIREN AUS DER LUFT UND MEHR ALS 90% DER VIREN VON OBERFLÄCHEN*

*geprüft nach ISO EN17172 – HygCen Germany GmbH Akkreditiertes Prüflaboratorium für Hygiene und Medizinprodukte

Mit den schrittweisen Lockerungen der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen vor allem kleine und mittlere Unternehmen vor neuen Herausforderungen. Nie war die Reinigung und Desinfektion von Geschäftsräumen ein größeres Thema als in Zeiten von Corona. Kunden sind verunsichert und zurückhaltend und wollen wissen, zu welchen Mitteln gegriffen wird, um sie und Mitarbeiter auch in Zukunft vor Viren und Keimen schützen.

Maximaler Schutz für Kunden und Mitarbeiter

Während die Desinfektion von Einkaufswägen, Kassenbändern und Toilettenarmaturen längst zur Routine geworden sind, wird eines viel seltener thematisiert: die Erreger in der Raumluft. Dabei gehen Wissenschaftler davon aus, dass Viruspartikel auch über Aerosole übertragen werden können und so in geschlossenen Räumen trotz umfassender Oberflächendesinfektion eine Gefahr bleiben.

Desinfektion anhand von Ozon

Wir haben dafür die Lösung: den mobilen Aircleaner OZONOS AC-I. Bei der innovativen Technologie des OZONOS fungiert Ozon als natürliches Desinfektionsmittel. Mithilfe einer softwaregesteuerten UV-C-Leuchte imitiert der Luftreiniger die Entstehung des sogenannten „aktiven Sauerstoffes“ O3 in der Natur. Das zusätzliche Sauerstoffatom reagiert mit Viren, Keimen, Bakterien, Gerüchen und Allergenen in der Luft und auf Oberflächen – und beseitigt diese unauffällig. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ozongeneratoren erzeugt der OZONOS dabei keine giftigen Stickoxide.

• Aufenthalt im Raum auch während des Betriebs möglich

• Beseitigung von Viren, Keimen und Bakterien auf Oberflächen (>90%) und aus der Raumluft (100%)

• Verringerung der Ansteckungsgefahr

• patentierte, von der Natur inspirierte Technologie

• Haushaltsgerätezulassung, TÜV-Zertifizierung, CE-Erklärung und Unbedenklichkeitsbescheinigung für Mensch und Tier

Der Schutz von Kunden und Mitarbeitern ist eine Verantwortung, die in den letzten Wochen immer mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Der eigens entwickelte Aufkleber “gereinigt und desinfiziert mit OZONOS” zeigt Ihren Kunden, dass ihre Sicherheit für Sie an erster Stelle steht.



Der OZONOS Aircleaner kann jetzt auch unauffällig im Einsatz sein: integriert in der Frischluft Stehleuchte Hailey und der Deckenleuchte Stella.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ozonos.at

Quelle: OZONOS