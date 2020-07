PALLMANN Objektbericht FREESTYLE COLLECTION

Drucken

Jedes Apartment ist einer anderen Holzart gewidmet: Birke, Eiche und Fichte. In letzterem sollte der alte Holzboden renoviert werden. Innerhalb von drei Tagen setzten Parkettprofis der Firma Perfekt Wand und Boden Design Prior aus Marsberg die 60 Quadratmeter Fichtenholz völlig neu in Szene. Als einer der ersten ausgebildeten Parkettprofi Betriebe wagten sich Herrmann Prior und sein Team an eine mehrfarbige Bodengestaltung mit der Pallmann Freestyle Collection.

„Der Kunde hat mir freien Gestaltungsspielraum gelassen und den haben wir genutzt“, erklärt Geschäftsführer Herrmann Prior stolz. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und rechtfertigt die anspruchsvollen Arbeitsschritte, die damit verbunden waren.

Vorbereitung

Zunächst wurde der Parkettboden mit der Parkettschleifmaschine Pallmann Spider in abgestimmten Kornfolgen geschliffen und gekittet. Für das Schließen der Fugen kam die patentierte Fugenkittlösung Pall-X Filler zum Einsatz. Diese wasserbasierende, faserverstärkte Fugenkittlösung hat ein gutes Standvermögen und verhindert so ein Nachfallen der Fugen. Abschließend wurde die Fläche nochmals vollständig abgeschliffen.

Holzfläche strukturieren

Nun verwendeten die Parkettprofis verschiedene Bürstenaufsätze für die Pallmann Spider. Durch die unterschiedlich harten Bürsten wurden die weicheren Bereiche aus dem Holz herausgebürstet und die charakteristische Struktur des Holzes herausgearbeitet. Daraufhin wurde der Boden vom Staub befreit und die Holzfaserveredelung durchgeführt, d. h. der gesamte Parkettboden wurde mit einem wassergetränkten, ausgewrungenen Baumwolltuch abgerieben. Dieser Vorgang sorgt anschließend für intensivere Farbergebnisse.

Farbliche Gestaltung

Für die farbliche Gestaltung der Parkettfläche hatte sich die Firma Perfekt Wand und Boden Design Prior für die Pallmann Freestyle Collection entschieden. Zuerst wurde die Ölgrundierung Pall-X 333 Color in der Farbe „Dark Brown“ gleichmäßig auf der Fläche aufgetragen und nach ca. 20 Minuten nachpoliert. Nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden erfolgte eine Zwischenschicht. Am nächsten Morgen erfolgte dann das optische Highlight: Mit der Farbspachtel Pall-X Color Effect in weiß erhielt der Parkettboden seine auffälligen optischen Akzente. Durch die Struktur im Bodenbelag setzt sich die Farbe in den Vertiefungen des Holzes ab und betont die natürlichen Maserungen. Hierbei wurde darauf geachtet, dass sich auf der strukturierten Fläche keine Überstände oder Pfützen bildeten.

Zuerst wurde die Ölgrundierung Pall-X 333 Color in der Farbe „Dark Brown“ auf der Fläche aufgetragen

Abschluss des Farbauftrags

Für ein harmonisches Farbbild wurde der colorierte Parkettboden nach 5 Stunden Trocknungszeit nochmals zwischengeschliffen. Hierbei kam die Pallmann Spider (ohne Gewichte) mit einem Padteller zum Einsatz. Um eine strapazierfähige und pflegeleichte Oberfläche zu gewährleisten, wurde die neugestaltete Parkettoberfläche abschließend, mit dem 2-komponentigen Parkettlack Pall-X 98 Gold versiegelt. Der renovierte Parkettboden begeistert nun mit intensiver Farbe,einer besonderen Optik und einer beeindruckenden Oberfläche.

Abschließend wurde die neugestaltete Parkettoberfläche mit Pall-X 98 Gold versiegelt

Das mittelständische Unternehmen Perfekt Wand und Boden Design Prior aus Marsberg beschäftigt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten damit, wie man alte Parkettfußböden mit individueller Handwerkskunst wieder schön macht. Geschäftsführer Prior war von der neuen Farbtechnik begeistert: „Dieses Objekt war schon sehr besonders und ausgefallen. Um einen alten Boden zu erhalten und neu zu inszenieren, ist der Einsatz der Freestyle Collection eine tolle Sache. Wir planen auf jeden Fall weitere Objekte und möchten ab Herbst mit diesem System offensiv in die Werbung gehen. Auch in unserer Ausstellung planen wir eine Fläche von ca. 20 Quadratmetern mit der neuen Technik umzusetzen.“

Der Parkettboden begeistert nun mit einer intensiven Farbstruktur

Quelle: PALLMANN