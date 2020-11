PALLMANN Objektbericht Neuverlegung 90m2 Räuchereiche

„Wunsch des Bestattungsunternehmens war es, den neuen Räumlichkeiten ein würde- und pietätvolles Ambiente zu verleihen“, so Roland Schmitt. Die bestehenden Räumlichkeiten sollten dabei einem kompletten Makeover unterzogen werden: Die historische Natursteinwand wurde freigelegt und erstrahlt in neuem Glanz, zahlreiche Fenster an der neuen Außenwand sorgen für Einfall des Tageslichts. Auch der Boden sollte eine Generalüberholung erfahren. Für die Beurteilung der aufwendigen Bodenbelagsarbeiten erhielt Roland Schmitt Unter-stützung von seinem Pallmann Fachberater Armin Willems. Untergrundvorbereitung Gemäß der Aufbauempfelung wurden der alte Betonboden mit Altbelag und der angrenzende, alte Dielenboden komplett entfernt. Nach diversen Vorbereitungsarbeiten (Anbringen von Uzin Randstreifen) wurde der Untergrund mit der 1K PUR Grundierung Uzin PE 412 vorgestrichen und mit Quarzsand abgestreut. Nachfolgend wurde mit der faserarmierten Spachtelmasse Uzin NC 175 gespachtelt. Die Verlegung des Stabparketts, im Verlegemuster Fischgrät mit Randfries, erfolgte mit dem 2K PUR-Parkettklebstoff Uzin MK 92S.



Der Parkettboden wurde nach der Verlegung mehrfach geschliffen und gekittet. Im Anschluss erhielt der Parkettboden einen natürlichen Oberflächenschutz mit Magic Oil 2K Original

Parkettvorbereitung: Schleifen und Kitten 6 Stunden nach dem Verlegen waren die frisch verlegten Parkettstäbe bereit für einen ersten Schliff. Die Schleifarbeiten erfolgten mit der Parkettschleifmaschine Pallmann Spider. Nach einem Grundschliff mit der Keramik Plus Klett-scheibe (K 50) folgte ein Zwischenschliff mit Zirkon Klettscheibe (K 60). Anschließend wurde die Fläche mit der wasserbasierenden Fugenkittlösung Pall-X Kitt abgespachtelt. Um Staub und Verunreinigungen auf der Fläche zu vermeiden, wurde diese zuvor mit dem Staubsauger abgesaugt. Der Kitt wurde gut aufgeschüttelt, bevor er mit feinem Schleifstaub vermischt zu einem spachtelfähigen angeteigt wurde. In einem nächsten Schritt wurde die gesamte Fläche mit einem Flächenspachtel abgespachtelt. Nach ca. 20 Minuten Trocknungszeit konnte im Anschluss der Feinschliff erfolgen (Siliciumcarbid Klettscheibe, K 80).

Oberflächenfinish: Schutz und Optik im Fokus

Für das Oberflächenfinish entschied sich Roland Schmitt für das 2K Parkettöl Magic Oil 2K Original. „Ziel war eine wertige, matte, samtartige Oberfläche, die es dennoch mit den Herausforderungen von mechanischer Belastung durch Trauergäste mit Straßenschuhen und Co. aufnehmen kann“, so Schmitt. Einen weiteren Pluspunkt bietet das Parkettöl durch seine rasche Trocknung. Nach dem Feinschliff wurde die Fläche nochmals von Staub und Verunreinigungen befreit. Dann wurden Öl und Härterkomponente im Verhältnis 10: 1 gemischt und mit einem Flächenspachtel gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Durch den Ölauftrag kam die charakteristische, tiefe Braunfärbung der Räuchereiche hervorragend zur Geltung.

Etwa 30 Minuten nach dem Aufspachteln wurde der Überschuss mit einem beigefarbenen Reinigungspad entfernt. Um ein homogenes Oberflächenbild zu erzielen, wurde eine weitere Schicht Öl aufgetragen und wiederum mit einem beigefarbenen Reinigungspad abgepaddet. Nun hatte das Holz genügend Sättigung erreicht und konnte final mit einem weißen Reinigungspad nachpoliert werden. Natürlich, matte Optik Roland Schmitt freute sich über das gelungene Ergebnis: „Die empfohlenen Produkte waren allesamt sehr einfach zu verarbeiten. Insbesondere das Oberflächenfinish lässt den Raum sehr edel wirken. Durch die natürliche, matte Oberfläche des geölten Parketts wird die dunkle Anmutung der Räuchereiche nochmals vertieft. Das trägt ungemein zur Raumwirkung bei.“ Damit der frisch geölte Parkettboden auch nach längerer Nutzung noch schön und wertig wirkt, empfahl Schmitt dem Inhaber des Beerdigungsunternehmens das passende Pflegemittel Magic Oil Care. Mit der Profipflege für die Unterhaltsreinigung wird der frisch verlegte Parkettboden noch lange seine wertige, matte Optik behalten.

Der fertige Raum bietet ein würde- und pietätvolles Ambiente

Neuverlegung von 90 m² Stabparkett im Verlegemuster Fischgrät mit Randfries

Der Parkettboden wurde nach der Verlegung mehrfach geschliffen und gekittet. Im Anschluss erhielt der Parkettboden einen natürlichen Oberflächenschutz mit Magic Oil 2K Original. Durch die natürlich, matte Oberfläche der geölten Fläche wird die dunkle Anmutung der Räuchereiche nochmals vertieft und trägt maßgeblich zur Raumwirkung bei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pallmann.net

Quelle: Pallmann