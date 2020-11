PALLMANN Objektbericht Renovierung Gasthaus Salzburg

Zunächst wurde der Parkettboden Eiche Massivstab mit einer Walzenschleifmaschine mit abgestimmten Kornfolgen in mehreren Schritten abgeschliffen. Die vorhandenen Fugen in den Holzelementen wurden mit der wasserbasierenden Fugenkittlösung Pall-X Kitt, die ein gutes Füllvermögen aufweist, geschlossen. Natürlicher, schneller Oberflächenschutz. Anschließend kam das lösemittelfreie 2K-Parkettöl Magic Oil 2K Original zum Einsatz, das durch seine vernetzende Härterkomponente eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit hat. Diese Öl-Wachs-Kombination eignet sich gut für stark belastete Bereiche, da durch die rasche Trocknung Renovierungen in sehr kurzer Zeit durchgeführt werden können. Magic Oil 2K Original wurde gleichmäßig mit einem Flächenspachtel aufgetragen. 30 Minuten später wurde der Überschuss mit einem Reinigungspad beige entfernt. Das Prozedere wurde mit einem weißen Pad wiederholt. Am Ende wies das Holz genug Sättigung auf und es bot sich ein homogenes, natürliches Oberflächenbild.

Das alte Eiche-Massivstab-Parkett hatte Reno-vierungsbedarf. Der Parkettboden wurde mit einer Walzen-schleifmaschine abgeschliffen

Nachhaltige Profipflege Magic Oil Care Für einen dauerhaften Schutz von geölten Parkettböden empfiehlt sich die Unterhaltsreinigung mit Pallmann Neutralreiniger und die regelmäßige Pflege mit Pallmann Magic Oil Care. Die genaue Objektpflegeanweisung für die Parkett-fußböden des Gasthauses „Die Weisse“ wurde vom Fachbetrieb mit dem Bauherrn besprochen und die jeweiligen Reinigungskräfte wurden entsprechend eingewiesen. So stellt der Auftraggeber mit seinem Handwerkspartner die Langlebigkeit des Parkettbodens sicher und bleibt in seiner Gewährleistung. Bodenverlegung Markus Geist aus Lamprechtshausen Markus Geist gründete 2010 seine Firma Bodenverlegung Markus Geist im österreichischen Ort Lamprechtshausen. Seitdem haben er und sein Team viele interessante Projekte durchgeführt. Zu seinen Leistungen gehören unter anderem Bodenverlegung, Parkettboden abschleifen sowie Reinigung und Pflege von Oberflächen. Da Markus Geist von der Qualität der Pallmannprodukte überzeugt ist, setzt er diese für die Renovierung von Parkettböden gerne ein.

Natürlicher, schneller Oberflächenschutz mit Magic Oil 2K Original

Magic Oil 2K Original

Weitere Informationen finden Sie unter www.pallmann.net

Quelle: PALLMANN