Partnertage Oberfranken 2020: moderner Wohnkomfort von sedda

In exklusiv gestalteten Wohnwelten erleben die Besucher das umfangreiche Portfolio – von Wohnlandschaften über Sessel, Schlafsofas und Boxspringbetten bis hin zu Essgruppen. Mit einem sicheren Gespür für die hohen Ansprüche eines modernen Lifestyles verbindet der Premiumhersteller hochwertige Materialien, zeitloses Design und raffinierte Funktionen zu Wohnbegleitern von exzellenter Qualität.

Die designorientierten Polstergarnituren der TRENDsedda-Kollektion begeistern vor allem mit durchdachten Features, die sich geschickt hinter einzigartigem Design verbergen. Auf den ersten Blick nicht zu erahnen – aber hier wird komplexe Technik mit einfachem Handling verbunden. Repräsentativ für seddas Relaxoasen stehen etwa REMUS und ROCCO. Sie sind ausgestattet mit Relaxfunktionen für Sitz- und Liegeelemente und passen sich damit individuellen Komfortwünschen perfekt an: Auf Knopfdruck fährt ein verstecktes Fußgestell aus und die Lehne neigt sich nach hinten oder die Liegeflächen werden um zusätzlichen Platz zum Entspannen erweitert. Als Highlight für die nahende Herbst- und Winterzeit bringt sedda sein patentiertes Infrarot-Tiefenwärmesystem mit. Die im Modell DIVA integrierten Heizmatten fördern die Durchblutung und bringen elektrosmogfreies Wellness-Feeling nach Hause. TRENDsedda steht aber auch für zeitloses, elegantes Design. Vom mediterran anmutenden Klassiker AMADEO über die legere Kissenlounge ANNA bis zur minimalistischen Wohnlandschaft BELLINI zeigen die Österreicher, wie vielseitig die Kollektion ist.

Modell ROCCO mit Relaxfunktion

Neben den Relaxfunktionen hat sich sedda insbesondere mit seinen einzigartigen Schlafsofas einen Namen gemacht. Die patentierten Systeme quick, quickmulti und easy sind in puncto leichtgängiger Auszugstechnik revolutionär und verwandeln in Sekundenschnelle ein Sofa in ein vollwertiges Bett. Denn beim Komfort macht sedda keine Kompromisse. Als Highlight in diesem Bereich wird das neue Modell CARLA vorgestellt. Erstmals wurde hier die easy-Bettfunktion mit 12 cm hohen Füßen kombiniert. Zudem ist CARLA mit einem neuen Boxspring-Sitz ausgestattet, der für erhöhten Komfort sorgt. Damit trägt sedda der steigenden Nachfrage nach hoher Qualität in Kombination mit umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten Rechnung. Denn das angenehme elastische Liegegefühl von Boxspring ist sowohl als Bett als auch als Sofa zunehmend beliebt.

Modell CARLA mit easy-Bettfunktion

Im Schlafzimmer gehört deshalb weiterhin das opulente Boxspringbett KING zu den Highlights. Das hochwertige System bietet einen außergewöhnlichen, langlebigen Schlafkomfort und punktet zudem mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten – individuell abgestimmt auf Stilvorlieben und persönliche Schlafbedürfnisse. Auch die Polsterbetten BIRDY und PRINCE sind in Oberfranken mit dabei. Sie beeindrucken mit ihrem trendigen grazilen Design aus schmalem Bettkorpus und schlanken Füßen. Ideal für Jugend- oder Gästezimmer sind die Studioliegen, die im neuen Look ein Revival erlebt.

Boxspringbett KING

Komplettiert wird die Ausstellung mit der neuen Dining-Serie PEARLS. Auch hier vereint sich exquisiter Sitzkomfort mit edlem Design – dabei sind besonders die filigran anmutenden hohen Füße auffällig.

Modell DIVA mit Infrarot-Tiefenwärmesystem

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: sedda