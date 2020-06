Positive Entwicklung bei Brigitte Küchen

Drucken

Sehr geehrte Damen und Herren.

Ziel aller Maßnahmen ist es die Wettbewerbsfähigkeit Brigitte-Küchen nachhaltig zu sichern. Dieses zeigt auch das Grundverständnis aller Mitarbeiter daran mitzuwirken, gemeinsam Brigitte-Küchen langfristig und zukunftssicher aufzustellen. Die Unterstützung einzelner Mitarbeiter durch Kurzarbeit in bestimmten Bereichen hat dazu geführt, dass bisher keine Entlassungen in diesem Zusammenhang notwendig waren.

Unabhängig aller Sanierungsmaßnahmen kann Brigitte-Küchen nur im Markt bestehen, wenn Sie uns auch künftig Ihr Vertrauen schenken und uns auf diesem Weg unterstützen.

Wir freuen uns vor allem darüber, dass wir seit Eröffnung des vorl. Verfahrens einen erhöhten Auftragseingang verzeichnen konnten und damit über unserer Planung liegen. In April und Mai haben wir zusätzlich diverse Objektaufträge erhalten, diese werden im Juli, August und Oktober ausgeliefert.

Alle Lieferverpflichtungen gegenüber unseren Händlern wurden vollumfänglich erfüllt. Um die positive Entwicklung im Verkauf für Sie und für uns auch über die Sommermonate hinaus aufrechterhalten zu können, wird es in diesem Jahr in der Produktion keinen Betriebsurlaub im Sommer geben. Darüber hinaus sind wir uns sicher, dass u. a. speziell die Fortführung der eigenen Logistik mit eigenen Fahrern unserem Selbstverständnis von persönlicher Kundenbetreuung und hoher Flexibilität entspricht.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen und werden Sie weiter über den Fortgang der Sanierung informieren. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Gesundheit in diesen herausfordernden Zeiten und versprechen Ihnen alles zu tun, Ihnen in Zukunft weiterhin der verlässliche Partner zu sein.

Mit besten Grüßen,

Steffen Liebich und das gesamte Management

