Positives Signal: über 670 Anmeldungen für die Christmasworld 2021

Das unterstreicht, dass die Konsumgüterbranche optimistisch auf die Zeit nach der Coronakrise blickt. Dabei spielt das Begegnungsformat Messe eine entscheidende Rolle, um wieder gestärkt in die neue Saison 2021 zu starten. „Von dem persönlichen Austausch auf der Christmasworld 2020 können unsere Aussteller und Besucher profitieren, bis sich unser Leben wieder normalisiert. Bis dahin ist es weiterhin existenziell wichtig, dass der stationäre Handel seine Kunden auch online bedient“, sagt Eva Olbrich, Leiterin Christmasworld bei der Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

Zu den bereits angemeldeten Ausstellern für die Christmasworld 2021 zählen unter anderem Blachere Illumination (Frankreich), Boltze Gruppe GmbH (Deutschland), Decostar B.V. (Niederlande), Due Esse Christmas srl (Italien), EDG Enzo De Gasperi (Italien), Gilde Handwerk Macrander GmbH & Co. KG (Deutschland), Gnosjö Konstsmide GmbH (Deutschland), Hoff-Interieur GmbH & Co. KG (Deutschland), Inge´s Christmas Decor GmbH (Deutschland), Ilméx by Ximenez Group (Spanien), Koopman International B.V. (Niederlande), Shishi AS (Estland) und Gebr. Steinhart Wachswarenfabrik GmbH & Co. KG (Deutschland).

Gemeinsam nach vorne schauen

„Wir freuen uns sehr über diese große Resonanz – gerade in der aktuellen Situation, die weltweit Gesellschaft und Wirtschaft beeinträchtigt. Das gesamte Messeteam setzt alles daran, unseren Kunden Ende Januar 2021 erneut eine wertvolle und zuverlässige Business-Plattform zu bieten“, ergänzt Olbrich.

Jetzt müssen gemeinsam neue, kreative Wege aus der wirtschaftlich äußerst angespannten Lage gefunden werden, denn Marktplätze und Konsum verlagern sich zunehmend online. Bei der Suche nach Geschäftskontakten hilft zum Beispiel die Online-Ausstellersuche auf christmasworld.messefrankfurt.com weiter.

Und noch ein kleiner Lichtblick: Wenn sich das Sozialleben im engsten Familien- und Bekanntenkreis abspielt, erfährt Geselligkeit eine neue Wertschätzung. Und es bleibt zu hoffen, dass die Weihnachtsware vielleicht etwas später, aber noch rechtzeitig im Handel ankommen wird. Bei allen Unplanbarkeiten: Weihnachten findet statt.

Die Christmasworld 2021 findet vom 29.1.-2.2. statt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.christmasworld.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt