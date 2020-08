rational – traditionelle Messe-Präsenz und virtuelles Messeerlebnis

Drucken

„Zum Schutz unserer Gäste und unserer Mitarbeiter steht den Besuchern eine Online-Registrierung mit Time-Slots zur Verfügung“, erläutert Marketingleiterin Elke Pfeiffer.

Diverse Neuheiten, die das rational Programm abrunden, können in entspannter Atmosphäre besichtigt werden. Wie gewohnt finden Sie in der rational Ausstellung in Melle-Riemsloh Anregungen für maßgeschneiderte und unvergleichbare Küchenplanungen. Neue Programme, Farben und Materialien sind im diesjährigen Neuheitenportfolio enthalten und machen, neugierig diese Kombination individuell und persönlich zu erleben.

Parallel wird Kunden, die rational in diesem Jahr nicht persönlich besuchen können, erstmals eine digitale Hausmesse angeboten. Diese beinhaltet, neben einem virtuellen 360° Ausstellungsrundgang, diverse Videos und auch virtuelle Live-Präsentationen. Zusätzlich wird rational an dem Web-Portal „küchenherbst.online“ sowie der virtuellen Messe „homeofliving.com“ teilnehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rational.de

Quelle: rational