Reed Exhibitions Österreich stellt Weichen neu

Reed Exhibitions Österreich setzt mit einem strategischen Strukturierungskonzept einen wesentlichen Schritt, um das Unternehmen auch für die Zukunft zu positionieren. Zu den Maßnahmen zählt unter anderem eine verstärkte Konzentration auf größere Messeformate. Ein Teil des Messe-Portfolios wird künftig vom neuen Partner Austrian Exhibition Experts GmbH (www.expo-experts.at) sowie der Messezentrum Salzburg GmbH (www.messezentrum-salzburg.at) auf Lizenzbasis durchgeführt.

Neuer und bewährter Messepartner für Reed Exhibitions Österreich

Aufgrund erheblicher Veränderungen am globalen Messemarkt hat Reed Exhibitions Österreich nun weitere Strukturierungsmaßnahmen für den gesamten Messe-Bereich in die Wege geleitet. Im Sinne einer Effizienzsteigerung sowie einer Optimierung der Organisation erfolgt künftig eine stärkere Fokussierung auf größere Messeformate. Für alle weiteren Eigenmessen im Portfolio, die nicht in diesen Rahmen fallen, wurde mit dem neuen Partner Austrian Exhibition Experts GmbH eine optimale Lösung gefunden. Die neu gegründete Gesellschaft wird in Zukunft die Ausrichtung einer Reihe kleinerer Messen auf Lizenzbasis übernehmen. Konkret umfasst dies folgende Messemarken: belétage / CASA / Tracht & Country (inkl. premiere) / Ideenwelt / Interpädagogica / Lebenslust / Modellbau-Messe / Vienna Comic Con-VCA.

Einen neuen Veranstalter hat ab 2021 auch die Salzburger Traditionsfachmesse creativ salzburg. Reed-Langzeitpartner Messezentrum Salzburg GmbH übernimmt – ebenfalls auf Lizenzbasis – das Thema.

Benedikt Binder-Krieglstein, CEO Reed Exhibitions Österreich

„Die Corona-Krise hat die gesamte Veranstaltungsbranche massiv getroffen. Es haben sich zudem schon länger gravierende Veränderungen am Messemarkt abgezeichnet, denen wir mit dem neuen Portfoliokonzept gegensteuern und Reed Exhibitions Österreich strategisch neu strukturieren. Wir haben uns entschieden, mit Austrian Exhibition Experts bzw. dem Messezentrum Salzburg eine längerfristige Partnerschaft zur Weiterentwicklung eines wichtigen Teils unseres Messe-Portfolios einzugehen. Für unsere langjährigen Aussteller und Partner wird sich durch die gewählte Variante – auch durch die teilweise Übernahme der persönlichen Ansprechpartner und Team-Mitglieder von Reed Exhibitions durch die beiden Veranstaltungspartner – in den Abläufen wenig ändern“, versichert Benedikt Binder-Krieglstein, CEO von Reed Exhibitions Österreich.

Die Abhaltung der kommenden Herbstmessen richtet sich nach den Bedürfnissen der Besucher sowie Aussteller und wird sich – unter steter Beobachtung der regionalen Corona-Fallzahlen – an den gesundheitsbehördlichen Vorgaben orientieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.reedexpo.at

Quelle: © Reed Exhibitions Österreich