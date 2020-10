Rotpunkt Küchen zertifiziert sich für ein neues Label

Die Herkunft der Möbel spiele für immer mehr Möbelkunden eine wesentliche Rolle bei ihrer Kaufentscheidung. „Das geographische Herkunftsgewährzeichen ‚Möbel Made in Germany‘ dient Verbrauchern im In- und Ausland als verlässliche Orientierungshilfe bei der Anschaffung neuer Möbel“, sagt Kurth. Für die heimische Möbelindustrie biete das Label höhere Absatzchancen – sowohl auf dem Heimatmarkt als auch im Export.

Die strengen Kriterien für „Möbel Made in Germany“ wurden vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) festgelegt. Die RAL-Registrierung 0191 besagt, dass Konstruktion, Montage und Qualitätsprüfung in Deutschland erfolgen. Zudem muss der für die Qualität relevante Herstellungsprozess überwiegend in Deutschland stattfinden. Rotpunkt Küchen war direkt vom Start weg bei dem Label vertreten: Das Familienunternehmen aus Bünde gehörte zu den ersten 31 Möbelherstellern, die nach erfolgreichem Audit am 1. August mit dem geographischen Herkunftsgewährzeichen zertifiziert wurden. Mittlerweile haben mehr als 80 Firmen ihr Interesse an der Kennzeichnung angemeldet.

Entwickelt und eingeführt hat das Herkunftslabel der VDM gemeinsam mit RAL. Die Einhaltung der Kriterien überwacht die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) im Auftrag des VDM. Die zertifizierten Möbelprogramme dürfen gut sichtbar für den Endverbraucher mit dem neuen Label ausgezeichnet werden.

Heinz-Jürgen Meyer (Rotpunkt Küchen) , Jan Kurth (VDM) und Andreas Wagner (Rotpunkt Küchen)

Weitere Informationen finden Sie unter www.rotpunktkuechen.de

Quelle: Rotpunkt Küchen