R+T Alliance: Führendes Netzwerk mit starken Messen

Die R+T spiegelt als Weltleitmesse den Erfolg der internationalen Branchen im Bereich Sonnenschutz- und Türe/Tore wider. In der über 50-jährigen Erfolgsgeschichte hat die R+T ihre Messethemen erfolgreich in unterschiedliche internationale Märkte gebracht. Gerade die aktuelle Situation macht dabei deutlich, dass ein starkes Netzwerk und verlässliche Partner wichtige Säulen im internationalen Geschäftsleben sind. In der neuen Marke „R+T Alliance“ vereint die Messe Stuttgart zusammen mit all ihren internationalen Partnern gemeinsame Interessen, mit dem Hauptziel, den Messeerfolg von Ausstellern und Besuchern stetig zu verbessern und sich im Netzwerk gegenseitig zu stärken. Die R+T Alliance setzt sich aktuell aus sechs Messeveranstaltungen für die Sonnenschutz- und Tür/Torebranche an fünf Standorten auf drei Kontinenten zusammen: R+T mit R+T Digital, R+T Asia, R+T Turkey, APA Expo by R+T, Sun Shading Expo North America und OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING.

R+T wird digital

Angeregt durch die Verschiebung der R+T ins Jahr 2022 geht die Messe Stuttgart mit der R+T digital vom 22. bis 25. Februar 2021 neue Wege. Auf der Plattform www.rt-expo.digital kann sich die Branche im virtuellen Raum vernetzen und Produktneuheiten einem weltweiten Fachpublikum präsentieren. Das Herzstück bildet der R+T Innovationspreis. Darüber hinaus werden mit hybriden Veranstaltungsteilen weitere Themenschwerpunkte, wie Gastronomie, Innovationen, Handwerk und Architektur, aufgegriffen. Auch nach dem Live-Event im Februar 2021 steht die gesamte Plattform der R+T digital inklusive der Aussteller-Messestände und dem Vortragsprogramm noch ein Jahr lang – bis zur R+T 2022 vom 21. bis 25. Februar – als Marktplattform zur Verfügung.

Neue Messe in den USA: Sun Shading Expo North America

Ihre über 50-jährige Expertise im Bereich Sonnenschutz bringt die R+T nun auch in die USA: Ab 2021 findet die Sun Shading Expo North America parallel zur Fachmesse IFAI Expo statt. Die IFAI Expo ist Nordamerikas Leitmesse für Spezialstoffe und technische Textilien. Die Sun Shading Expo North America erweitert und stärkt somit das Angebot um die Komponenten innen- und außenliegenden Sonnenschutz. Den Kern der neuen Fachmesse bilden die Produktgruppen Rollläden und Zubehör, Außenjalousien, innenliegender Sonnenschutz, Insektenschutz, Antriebe und Steuerungssysteme sowie Gebäudeautomatisierung und intelligente Haussysteme. Die Sun Shading Expo North America findet das erste Mal vom 2. bis 4. November 2021 in Nashville, Tennessee, statt.

APA Expo by R+T: Messetermin im Oktober 2022

Die gemeinsame Messekooperation mit dem spanischen Verband automatischer Torhersteller, APA Expo by R+T, findet das erste Mal vom 5. bis 7. Oktober 2022 statt. Veranstaltungsort ist die Feria Barcelona in Spanien. Bisher fand die internationale Fachmesse für automatische Tore unter dem Namen FIPA statt – zuletzt in Valencia mit über 100 Ausstellern und 3500 Fachbesuchern. 2017 und 2019 wurde die FIPA bereits mit Unterstützung der APA veranstaltet. Die spanische Industrie und der Markt für automatische Tore stehen der Zusammenarbeit äußert positiv gegenüber und sind von der großen Synergie und den zu erwartenden positiven Auswirkungen durch die Zusammenarbeit des Verbands mit der Messe Stuttgart überzeugt.

R+T Asia: Messegeschäft in China gut angelaufen

Das Messegeschäft in China vermeldet eine positive Resonanz auf durchgeführte und geplante Veranstaltungen. Die Messen unter Einhaltung strenger Hygieneregelungen gelten als Paradebeispiele für den erfolgreichen Wiedereinstieg ins Messegeschäft nach monatelanger Unsicherheit. So findet die nächste R+T Asia vom 24. bis 26. März 2021 auf dem angestammten Messegelände SNIEC (Shanghai New International Exhibition Center) statt, dann auch wieder parallel zur DOMOTEX asia/CHINAFLOOR. Das Vertrauen der Branche in Veranstaltung ist hoch, die Anmeldezahlen liegen nur wenig unter dem Niveau der Vorjahre. Auch für internationale Unternehmen ist die R+T Asia als Branchentreff für Asien gesetzt, über 75% der Aussteller der vergangenen Veranstaltung haben ihre Teilnahme an der R+T Asia 2021 bereits bestätigt.

Um den Innovationen, die in diesem Jahr nicht gezeigt werden konnten, dennoch Raum zu geben, läuft aktuell die „Best of 2020“ Kampagne. Wöchentlich werden ausgewählte Produkte auf den Social-Media-Kanälen der R+T Asia vorgestellt, mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Smart Home.

R+T Turkey: geschätzter Branchentreffpunkt für Türkei und Anrainerstaaten

Für den nationalen Sonnenschutz-Markt ist die R+T Turkey der wichtigste Branchentreff. Der gestiegene Besucherzuspruch von 5.534 Fachbesuchern aus über 80 Ländern bei der vergangenen Ausgabe im Herbst 2019 bestätigt das. Vor allem für die MENA-Staaten und den Balkan ist Istanbul der ideale Messestandort: gut ein Viertel der Besucher kamen aus dem Ausland auf die Fachmesse. Unter den Top 9 der internationalen Besucherländer liegt Griechenland vor Bulgarien, Iran, Irak, Serbien, Ukraine, Marokko, Russland und Israel. Die R+T Turkey wird das nächste Mal vom 16. bis 18. September 2021 im Istanbul Expo Center (IFM) in der Türkei ausgerichtet.

OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING.

Die OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. zeigt, was die Außengastronomie für jede Wetterlage bestmöglich nutzbar und dabei komfortabel macht. Im Februar 2022 präsentieren führende Hersteller die Neuheiten der Sonnen- und Wetterschutzsysteme für die Außengastronomie sowohl im Rahmen der INTERGASTRA, Leitmesse für Gastronomie und Hotellerie, als auch auf der nachfolgenden R+T in Stuttgart. Bereits ein Jahr zuvor geben renommierte Vertreter aus dem Gastronomie- und Hotelgewerbe im Rahmen der R+T digital am Tag der Gastronomie (22. Februar 2021) einen Überblick über die aktuellen Themen und Trends von Outdoor-Produkten.

Alle Termine der R+T Alliance für 2021 und 2022 im Überblick:

2021:

R+T Digital: 22. – 25.02.2021

R+T Asia: 24. – 26.03.2021, SNIEC, Shanghai/ China

R+T Turkey: 16. – 18.09.2021, Istanbul Expo Center (IFM), Istanbul/ Türkei

Sun Shading Expo North America: 2. – 4.11.2021, Music City Convention Center, Nashville/ USA

2022:

OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING.: 5. – 9.02. und 21.-25.02.2022, Messe Stuttgart, Stuttgart/ Deutschland

R+T: 21. – 25.02.2022, Messe Stuttgart, Stuttgart/ Deutschland

R+T Asia: März 2022, Shanghai/ China

APAExpo by R+T: 5. – 07.10.2022, Feria Barcelona, Barcelona/ Spanien

