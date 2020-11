R+T digital: Großer Zuspruch aus der Branche (22. bis 25. Februar 2021)

Vom 22. bis 25. Februar 2021 erhalten Aussteller auf der R+T digital die Möglichkeit, ihre neu entwickelten Produkte dem weltweiten R+T Netzwerk zu präsentieren – und alle Inhalte bleiben auch nach dem Live-Event noch bis zur R+T 2022 verfügbar. Dieser virtuelle Branchentreff mit digitalen Messeständen, Ausstellerforen und einem großen Konferenzprogramm bringt für die Teilnehmer zahlreiche neue Chancen mit sich. Genau dieses Konzept hat viele Aussteller der Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz überzeugt. So haben sich bereits 135 Aussteller aus 19 Ländern, davon 80 internationale Unternehmen, für die R+T digital im Februar 2021 angemeldet. „Für den Erfolg unserer digitalen Marktplattform ist es besonders wichtig, dass sich die Aussteller in unserem Konzept wiederfinden und den Mut haben, uns auf diesem neuen Weg zu begleiten. Umso mehr bestärken uns die positiven Rückmeldungen aus der Branche innerhalb der kurzen Zeit und zeigen, dass wir mit der R+T digital in 2021 den richtigen Nerv getroffen haben“, so Sebastian Schmid, Abteilungsleiter Technologie.

Zahlreiche Anmeldungen für den R+T Innovationspreis

Ende Oktober endete die Einreichungsphase für den R+T Innovationspreis. Dieser bildet das Herzstück der R+T digital. Am ersten Live-Tag, dem 22. Februar 2021, werden in der Endjurierung die Gewinner ermittelt und am Abend im Rahmen einer exklusiven Preisverleihung ausgezeichnet. Insgesamt wurden für alle elf Produktkategorien rund 100 Einreichungen aus 13 Ländern zur Vorjurierung zugelassen. Damit liegen die Einreichungen auf einem sehr hohen Niveau – wie bereits bei den vergangenen Ausschreibungen. Sebastian Schmid freut sich über den Zuspruch aus der Branche: „Die Bewerberzahlen zeigen den Bedarf der Branche, die ihre entwickelten Innovationen bereits im Februar 2021 dem Fachpublikum präsentieren möchten. Aus diesem Grund steht die Verleihung des R+T Innovationspreises im Mittelpunkt des digitalen Veranstaltungskonzepts.“ Anfang Dezember folgt nun die Durchführung der Vorjurierung, in der die Bewerbungen von der Fachjury gesichtet und die nominierten Produkte bestimmt werden. Erstmals können bei dieser Verleihung mehrere Preisträger pro Kategorie ausgezeichnet werden.

Unter den Bewerbern befinden sich wieder namhafte Firmen, die bereits mehrmals am Innovationspreis teilgenommen haben, aber auch einige neue Unternehmen. Zusätzlich gibt es langjährige R+T Aussteller, die erstmals ihre Produkte für den R+T Innovationspreis eingereicht haben. „Insgesamt haben wir bei den Anmeldungen eine tolle Mischung! Wir freuen uns darüber, dass die Unternehmen die Möglichkeiten, die wir Ihnen mit der R+T digital anbieten, annehmen und nutzen. Auch auf der R+T 2022 werden Innovationen wieder eine wichtige Rolle spielen, denn die physische Präsenzmesse wird weiterhin das Trendbarometer und Highlight der RTS-Branche bleiben“, ergänzt Sebastian Schmid.

Über die R+T digital

Die R+T digital findet vom 22. bis 25. Februar 2021 erstmalig statt. Auf der Plattform www.rt-expo.digital kann sich die Branche im virtuellen Raum vernetzen und Produktneuheiten einem weltweiten Fachpublikum präsentieren. Das Herzstück bildet der R+T Innovationspreis. Darüber hinaus werden weitere Themenschwerpunkte wie Gastronomie, Innovationen, Handwerk und Architektur aufgegriffen. Die präsentierten Inhalte sind im Anschluss an die R+T digital noch 365 Tage bis zur nächsten R+T online verfügbar.

Quelle: Messe Stuttgart

