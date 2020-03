Salone del Mobile.Milano wird auf 2021 verschoben

Drucken

Die Umstände, die zu der am 25. Februar angekündigten Verschiebung von April auf Juni geführt hatten, haben sich komplett geändert. Es wurde versucht, den Termin im Juni bis zur letzten Minute zu bewahren, um einen problemlosen Ablauf der Veranstaltung zu ermöglichen, aber das Szenario, das sich heute abzeichnet, ist völlig anders, und die Unsicherheiten auf mittelfristigeSicht erlauben es nicht, die Durchführung desSalone zu bestätigen.

Die Veranstaltung 2021, mit der auch das sechzigjährige Bestehen des Salone gefeiert wird, wird ein besonderes Ereignis für die gesamte Branche sein. Erstmals werden alle Biennalen gleichzeitig mit dem Salone Internazionale del Mobile, Internationalen Einrichtungszubehörmesse und der Workplace 3.0 sowie S.Project und SaloneSatellite stattfinden.

Neben der von vornherein für 2021 geplanten Eurolucewerden daher auch die EuroCucina, FTK –Technology For the Kitchen und die Internationale Badambiente-Messevertreten sein. Eine einzige große Systemveranstaltung, die den Unternehmen und der gesamten Produktionskette, welche in Synergie mit dem Salone arbeitet, sowie der Stadt Mailand eine Gelegenheit zum erneuten Aufschwung bieten wird.

