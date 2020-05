Salzburger Erfolgsformat „Bauen+Wohnen“ kommt nach Wien

Drucken

Den Auftakt macht dabei Salzburg zu Beginn des Jahres (4. bis 7. Februar 2021), die Wiener Edition ist von 11. bis 14. November 2021 in der Messe Wien. Zusammen mit der „Wohnen & Interieur“ (3. bis 7. März 2021 in Wien) organisiert Reed Exhibitions damit drei Branchenplattformen für den Bau- und Wohnsektor in Österreich.

„Mit diesem Schritt reagieren wir auf Veränderungen des Wiener Marktes und der dortigen Aussteller- und Kundenbedürfnisse“, sagt Barbara Leithner, Chief Operation Officer (COO) bei Reed Exhibitions. „Unser Ziel ist es, für die an Sanieren, Renovieren, Bauen und Einrichten Interessierten eine Plattform zu schaffen, die das ganze Jahr hindurch topaktuelle Themen behandelt. Die drei Live-Events unterstützen wir mit einem digitalen Content Hub.“

„Bauen+Wohnen“ – ein bewährtes Messekonzept

Die Salzburger „Bauen+Wohnen“ ist mit 500 Ausstellern und 32.000 Besuchern jährlich die größte und erfolgreichste Branchenplattform Westösterreichs. „Das ist eine mehr als gute Ausganglage für den zukünftigen Erfolg der gesamten Plattform“, sagt Leithner. Der Öko-Schwerpunkt der bisherigen „Bauen & Energie Wien“ bleibt, Nachhaltigkeit und Ökologie stellt Reed Exhibitions auch weiterhin ganz klar in den Fokus.

Messegeschehen von der Bauen und Wohnen



Digitale Präsentationsmöglichkeiten für Aussteller

Bis zu den drei Live-Events im nächsten Jahr unterstützt Reed Exhibitions die Aussteller mit innovativen digitalen Angeboten, um ihre Kunden bestmöglich zu erreichen. Im Angebot sind Social-Media-Beiträge, Videos, Webinare, Live-Interviews und vieles mehr.

Reed Messe-Portfolio für Bauen, Energie, Wohnen & Einrichten

22.-26.10.2020: Wohnen & Interieur Winter Edition (einmaliges Sonderformat, Messe Wien)

04.-07.02.2021: Bauen+Wohnen Salzburg (Messezentrum Salzburg)

03.-07.03.2021: Wohnen & Interieur (Messe Wien)

11.-14.11.2021: Premiere Bauen + Wohnen Wien (Messe Wien)

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauen-wohnen.co.at

Quelle: Reed Exhibitions Foto: Sebastian Datzreiter