Schaffner präsentiert seine Produkte vom 11. bis 15. März 2020 auf der Giardina in Zürich

Drucken

Die Gartenmöbel von Schaffner sind Schweizer Design-Klassiker, die international anerkannt und prämiert sind. Als Schweizer Traditionsbetrieb mit über 65 Jahren Erfahrung zeigt Schaffner seine Kompetenz. Er schafft es traditionelle Handwerkskunst und High-Tech-Produktion in ein kundenorientiertes Angebot zu vereinen. Schaffner fällt es leicht Kontraste zu setzen oder stimmige Farbabstimmungen in den Garten oder auf Balkon und Terrasse zu bringen. Ein neuer Messestand wird für Aufmerksamkeit sorgen und unterstreicht die überregionale Bedeutung der Giardina. Das Angebot von Schaffner trifft die aktuellen Leitthemen dieser Messe genau. Schaffner produziert Möbel für Gestaltungs- und Gartenprofis damit das Leben im Garten oder im urbanen Umfeld zu einem erweiterten Bereich des Wohnens wird.

Die Neuheiten 2020

Die Neuheiten für die Saison 2020 erweitern die Kollektion um 3 neue Trendfarben.

Pastellsand, Pastellgrün, Pastellbraun

Das Design der Stühle SION und GLARUS ist eine Weiterentwicklung von klassischen Metallmöbeln. Bei den Materialstärken und Details ist die langjährige Erfahrung erkennbar. Die Proportionen sind optimal auf ergonomische Anforderungen abgestimmt. Die Stapelstühle werden nicht nur auf der privaten Terrasse, am Balkon oder im Garten eingesetzt. Im Objektbereich sind sie auch optimal für Freizeit- oder Erholungszonen innerhalb von Gebäuden.

Der Mythen Tisch ist nach dem Bergmassiv in den Schwyzer Alpen benannt. Das Design Gestell ist genauso einzigartig wie die Schweizer Berge. Die Fiberglasplatte darauf scheint zu schweben. Dies ist nur durch die technische Vorreiterrolle bei der Produktion von Fiberglastischen mit Dekor möglich.

Ein neuer Internetauftritt im Frühling 2020 wird die Produktdarstellung und den Markenauftritt auf neuesten Stand bringen.

Technik und Design

Die gesamte Produktentwicklung und die Produktion sind in Müllheim in der Schweiz.

Seit der Gründung der Firma Schaffner wurde großer Wert auf hochwertige Materialien gelegt. Diese werden nach allen Regeln der Handwerkskunst und nach neuesten technischen Erkenntnissen in der eigenen Manufaktur zu einzigartigen Produkten verarbeitet. Die Produkte zeichnen sich durch zeitlose Ästhetik und durch hohe Lebensdauer aus. Das technische Knowhow in der Metallverarbeitung, in der Oberflächentechnik und in der Fiberglasproduktion ist im eigenen Werk und wird laufend weiterentwickelt.

Der letzte technische Sprung war die Veredelung der Fiberglastischplatten mit ansprechenden Dekoren. Neben der Optik wurde eine ansprechende Tischoberfläche geschaffen, die einen angenehmen Touch und einen guten Klang hat. Neben üblicher Wetterbeständigkeit zeichnen sich die Schaffner Tische mit Fiberglas Dekorplatten durch Hitze Beständigkeit, Laugen- und Säurefestigkeit aus. Die Formstabilität und Bruchfestigkeit ermöglicht schlichtes unverwechselbares Design mit versteckten Auszugsfunktionen.

Diese technische Kompetenz wird durch eigenes Design in Produkte für unterschiedliche Zielgruppen umgesetzt. Es werden auch Gartenmöbel im Retro Design, nach alten Originalmustern genauso angeboten wie typisch Schweizer Designmöbel. Die Spaghettistühle aus hochwertigsten Materialien sind objekttaugliche Schweizer Handarbeit. Zwanzig verschiedene Farben können miteinander kombiniert werden um das Möbelstück den Kundenwünschen anzupassen.

Entwicklung

Seit 65 Jahren produziert Schaffner Gartenmöbel aus Metall und Fiberglas. Schaffner ist ein Familienbetrieb. Der Standort in Müllheim im schweizerischen Thurgau ist kontinuierlich gewachsen und wird laufend am letzten Stand der Technik gehalten. Neben der Metallverarbeitung sind die Oberflächentechnik und die Fiberglasproduktion Kernkompetenzen des Unternehmens.

Das Schweizer Familienunternehmen wurde durch verschiedene Awards für Ihre Leistungen und das Design der Möbel geehrt.

Der weltweite Vertrieb erfolgt über den guten Fachhandel für Gartenprodukte und Möbel. Der Vertrieb in Österreich erfolgt übe die HANDELSAGENTUR HÖHL, Rudolf HÖHL Zeilerbauerstraße 21, 4541 BAD HALL, ADLWANG www.hoehl.at

Weitere Informationen finden Sie unter www.schaffner-ag.ch

Quelle: Schaffner AG