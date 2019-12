Schüco Alu Competence auf der ZOW 2020

Drucken

Das Raumgestaltungssystem Schüco Openstyle passt sich jeder Raumsituation an. Es unterstützt den individuellen Stil des jeweiligen Wohnbereichs und erfüllt dabei jede Anforderung der gewünschten Anwendung und Funktion. Flexibel verbunden oder auch unterteilt – das System integriert sich harmonisch in jeden Lebensbereich. Als festes oder verschiebbares Raumelement oder als Gestaltungs-element ist es ebenfalls ideal für die Küchennische und Kochinsel einsetzbar. Konzipiert ist es für 16 und 19 mm starkes Standard-Plattenmaterial, sodass eine gewünschte optische Durchgängigkeit innerhalb der gesamten Raumarchitektur einfach realisiert werden kann.

Premiere der neuen Griffkollektion auf der ZOW

Erstmalig wird die neue Griffkollektion auf der ZOW dem Publikum präsentiert. Griffe für die Sinne. Haptik, Optik und Technik sind im Einklang. Sinnvolle Griffe – das war das Ziel von Schüco Alu Competence bei der Entwicklung der neuen Griff-Kollektion 2020. Alle Griffe finden sich in insgesamt fünf Trend-Oberbegriffen wieder – Essential, Dekor, Slim-Line, Formation und Different. Inspiriert von Elementen anderer Länder, Kulturen und Kunstepochen, mit Blick auf die neuesten Trends, produziert mit perfektem Know How und perfektioniert hinsichtlich der Funktionalität ist eine Kollektion entstanden, die alle Sinne für Schönes und gleichzeitig Funktionelles weckt.

Der Griff PRIGOT ist ein Sinnbild für den Trend „Slim-Line“. Schlank und feingliedrig, figurbetont und wohl proportioniert, mit ausgewogener Linienführung. In dem neuen Farbton Bronze seidenmatt ist der Griff ein echter Hingucker.

Der Griff PAO wird mit der gekonnten Kombination verschiedener Flächen, Linien und Geometrien ganz dem Trendbegriff „Formation“ gerecht.

Erleben Sie neue Wohn- und Lebensstile ausgestattet mit vielen Schüco Alu Competence-Produkten auf der ZOW in Bad Salzuflen, Halle 20, Stand E30.

Schüco Alu Competence – Produkte für Küchen- und Möbelindustrie

Als Teil der Bielefelder Schüco International KG befasst sich Schüco Alu Competence seit über 50 Jahren mit dem Werkstoff Aluminium. Die Erfahrung liefert die sichere Basis für den Umgang mit dem hochwertigen Material. Mit dem vielseitigen Produktsortiment für den Küchen- und Möbelbereich setzt Schüco Alu Competence Akzente. Am Standort in Borgholzhausen sind rund 400 Mitarbeiter tätig. Weitere Informationen unter www.schueco.de/sac

