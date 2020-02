SCHÜLLER – Unternehmenszahlen 2019

Drucken

Mit einer Umsatzsteigerung von circa 3% in 2019 blickt die deutsche Küchenmöbelindustrie auf ein erfolgreiches Ergebnis zurück. Bedingt ist diese Zunahme, laut VdDK, insbesondere durch ein deutliches Wachstum im Export. Im Vergleich zu anderen Sektoren ist die deutsche Küchenmöbelindustrie von stabilen Absätzen und jährlichem Wachstum geprägt.

Umsatz

Gemäß der Devise „immer einen Schritt voraus“ konnte die Schüller Möbelwerk KG 2019 an die positive Entwicklung des Vorjahres anknüpfen. Mit einem Umsatz von 554 Mio.€ ‒ und somit einer Steigerung von 9,9 % im Vergleich zu 2018 ‒ entwickelte sich das Unternehmen im vergangenen Jahr positiv. Geplantes, überproportionales Wachstum und Schubkraft kam dabei mit einem Plus von rund 16,3% aus dem Export mit einer Quote von 25,8 % wurde demnach die Leistung in den Auslandsmärkten auf 143 Mio. € angehoben ‒ 2018 lag dieser Wert bei 123 Mio. €.

Die Hauptumsätze wurden im Wesentlichen innerhalb Europas getätigt. Auf dem Heimatmarkt Deutschland konnte die Schüller Möbelwerk KG einen Umsatz von 411 Mio. € generieren, was einer Zunahme von 8,0% entspricht. Erfreulich ist, dass der Premiumbereich mit der Marke next125 weiterhin an Bedeutung gewonnen hat.

Investitionstätigkeit

„Typisch Schüller“ war das Jahr 2019 von intensiver Investitionstätigkeit im Bestand geprägt: im vergangenen Jahr wurden rund 40,6 Mio.€ in Gebäude, Maschinen & Anlagen, IT & Netz-werk, sowie Logistik & Fuhrpark investiert. Neben den genannten Investitionen fiel der Startschuss für die Produktionserweiterung von Schüller-Küchen am Standort Herrieden. Im Frühjahr 2019 wurde mit der Umsetzung der notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen begonnen. Daran schloss sich die Errichtung eines Mitarbeiter-Parkhauses mit einer maximalen Kapazität von 1.870 Stellplätzen an ‒ die Fertigstellung ist für Mitte 2020 vorgesehen. Zum Jahreswechsel 2019/2020 wurden zudem die Fundamente für die neuen Produktionshallen gelegt; die Inbetriebnahme der maschinellen Anlagen ist für Spätherbst 2021 geplant.

Mitarbeiterentwicklung

Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der, bei der Schüller Möbelwerk KG Beschäftigen, auf 1.838; Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Plus von 11% und ist eine vorbereitende Maßnahme für den Start der Produktion in den neuen Hallen. Auch der Bereich Ausbildung, in Zeiten des Fachkräftemangels ein zentraler Faktor des Wachstums für das fränkische Familienunternehmen, nahm 2019 an Fahrt auf: aktuell sind am Standort Herrieden 118 Auszubildende beschäftigt.

Produktveränderungen

Um individuellen Wünschen gerecht zu werden, hat das Collectionsjahr 2020 eine Reihe von Innovationen hervorgebracht:

Die innovative Schub-/Zug-Generation OPTIMUS, als Nachfolger des bestehenden Systems Tandem, entstand in Zusammenarbeit mit dem führenden österreichischen Beschlaghersteller Blum. Auf Basis der gemeinsamen jahrzehntelangen Erfahrung schuf Schüller eine neue Schub-/Zug-Generation, die perfekt auf die schüller.C Collection abgestimmt ist und einen hohen Designanspruch mit optimaler Funktionalität vereint.

Eine zeitgemäße Symbiose aus Funktionalität und Ästhetik ist ebenfalls die neue Korpushöhe C5 (84,5 cm): der um ein halbes Raster erhöhte Korpus bietet nicht nur mehr Stauraum und Ergonomie, sondern trägt ebenfalls wesentlich zu einer wohnlicheren Ausstrahlung bei.

Nicht nur wenn Wohnraum knapp und teuer ist, wird die bestmögliche Nutzung des zur Verfü-gung stehenden Stauraums oberste Prämisse; auch Nischenpaneelsysteme, verbaute Tischlüfter und Vorwandinstallationen verlangen nach übertiefen Lösungen. Aus diesem Grund hat das Unternehmen das Angebot der 66 cm tiefen Schränke neu bewertet und attraktiv gestaltet.

Abgerundet werden die Neuheiten 2020 durch intelligente Stauraum- und Abfalllösungen, die das Spektrum der Möglichkeiten für den Planer maßgeblich erhöhen.

Auch in Sachen Händler-Services hat das Unternehmen 2019 die Messlatte hochgelegt. Die Neuerungen ‒ ob Änderungen im Planungssystem, der automatisierte Wechsel zwischen den unterschiedlichen Bauhöhen oder die Möglichkeit Hauswirtschaftsräume zu planen ‒ sind eine deutliche Erleichterung im täglichen Geschäft und fördern die Planungskompetenz des Händlers. Für eine bequeme Abwicklung des Bestellvorgangs sorgt die Option „Order Change“, die die Möglichkeit bietet, Änderungen der Bestellung vollelektronisch abzuwickeln.

Bei der Premiummarke next125 lag der Fokus im vergangenen Jahr auf Neuheiten in puncto Kommunikation und Services.

Als konsequente Ergänzung der umfangreichen digitalen Maßnahmen ‒ Relaunch der Website und Präsenz in den Sozialen Medien ‒ verspricht eine Kooperation mit Kitchen Stories positi-ves, emotionales Brandbuilding und Storytelling im digitalen Premiumumfeld: next125 Küchen sind ab sofort integraler Bestandteil der Rezeptvideos der international erfolgreichen digitalen Kochplattform und auch in der Fokus-Kampagne „To Market We Go“ von Kitchen Stories — produziert in unterschiedlichen europäischen Ländern — crossmedial präsent.

Aktuell blickt next125 der Premiere der Neuheiten 2020 auf der EuroCucina in Mailand entgegen: 2018 hatte das Unternehmen verkündet, die Präsentation der Produktneuheiten im zwei-jährigen Rhythmus, an der Mailänder Messe auszurichten. In der Zeit vom 21. bis 26. April 2020 erwartet die Besucher aus dem In- und Ausland ebenfalls die Premiere des neuen „tierischen“ Kampagnenmotivs, das die außergewöhnliche Bildsprache aus minimalistisch-eleganter Küche, außergewöhnlicher Location und heimischer Nutztierrasse fortsetzt.

Ausblick 2020

Der positive Verlauf des Geschäftsjahres 2019 sowie die zahlreichen Neuheiten im Bereich Produkt und Services tragen dem Motto „Maßstäbe setzen, Innovationsvorsprung nutzen“ Rechnung. Die Prognosen für 2020 sind ebenfalls positiv: Trotz geopolitischer Unsicherheiten zeigen sich die regionalen Märkte stabil. Ergänzend tragen das aktuelle Zinsniveau, die agile Baubranche sowie der Drang nach Eigentum und Mobilität der Bevölkerung weiterhin zu einer stabilen Nachfrage bei.



Die Geschäftsführung der Schüller Möbelwerk KG (v.l.n.r.): Max Heller, Markus Schüller und Manfred Niederauer

Weiter Informationen finden Sie unter www.schueller.de

Quelle: Schüller