­Sigmacoustic: Wohnliche, transparente Neuheit mit wirksamer Schallabsorption

Mit dem transparenten Vorhangstoff „Sigmacoustic“ bietet der Langenthaler Textilhersteller Création Baumann eine Lösung überall dort, wo Wohnlichkeit und gute Raumakustik gefragt sind. „Sigmacoustic“ ergänzt die bisher aus technisch anmutenden Stoffen bestehende Akustikkollektion mit einem strukturier-ten Stoff, der eine Oberfläche mit viel Charakter aufweist.

Optik und Funktionalität gehen hier Hand in Hand: Der neue Vorhangstoff „Sigmacoustic“ von Création Baumann bietet eine wohnliche Ästhetik und ist der wirksamste transparente Schallabsorber im Sortiment. Damit wird die Kollektion um eine weitere effiziente Variante an vielfältigen Akustikstoffen ergänzt.

„Der neue Stoff bringt Wohnlichkeit und Natürlichkeit in die Architektur“, sagt Designerin Brigitte Signer. Rund ein Jahr lang tüftelten die Experten an dem neuen Produkt. Création Baumann kann dabei auf lang-jährige Erfahrung und ihr Know-how bei Akustikstoffen zurückgreifen. Entwickelt ist ein weich fallendes Gewebe, das den Schall bis zu 75% absorbiert. Die Garne erinnern vom Aussehen an Naturfasern, sind aber flammhemmend. Die Gewebebindung mit Reliefwirkung auf der Oberfläche sorgt für Volumen und eine lebendige Struktur. Durch die Verarbeitung der verschiedenen Garne kommt Farbtiefe ins Spiel. Die unterschiedliche Farbigkeit von Vorder- und Rückseite machen den Stoff auch zu einem perfekten Raum-teiler. Die natürliche, wohnliche Anmutung wird verstärkt durch die umfangreiche Farbpalette, die helle, gebrochene und erdige Töne umfasst. „Sigmacoustic“ ist 100% Made in Switzerland und nachhaltig pro-duziert: nach den ökologischen Standards OEKO-TEX 100 und ISO 14001.

Der neue Vorhangstoff eignet sich überall dort, wo neben dem Raumklang auch Wohnlichkeit im Fokus steht. Sein natürlicher Charakter passt bestens zu puren Baumaterialien wie Beton oder Holz und macht sich sowohl im öffentlichen wie auch im privaten Bereich gut.

Weitere Informationen finden Sie unter www.creationbaumann.com

Quelle: Création Baumann