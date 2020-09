ŠKODA Österreich ist „Printwerber des Jahres“

Auf Grund der Corona-bedingten Sicherheitsvorkehrungen musste die ADGAR-Gala, die üblicherweise den glanzvollen Rahmen für die Übergabe der Preise bildet, abgesagt werden. Die begehrten Trophäen wurden daher von VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger sowie vom Vorsitzenden der ADGAR-Jury, Helmut Hanusch persönlich überreicht.

Zum „Printwerber des Jahres“ wurde ŠKODA Österreich gewählt – der Preis wurde von Max Egger (Geschäftsführer ŠKODA Österreich) und Thomas Diesenberger (Leitung Marketing ŠKODA Österreich) entgegengenommen. Den bedeutenden Stellenwert der österreichischen Printmedien für ŠKODA betont Max Egger in seinem Statement: “Für uns ist es sehr wichtig, dass wir in der Kommunikation bestmöglich auf unsere Kunden zugehen und unsere Kunden erreichen können. Um dies zu erzielen, sind Printmedien natürlich eine für uns überaus wichtige Mediengattung. Die österreichische Printlandschaft eignet sich bestens für die Umsetzung unserer Kampagnenziele“.

Alle ADGAR-Preisträger werden im ADGAR-Magazin 2020 sowie unter www.adgar.at ausführlich präsentiert. Die Übergabe der ADGARs 2020 wurde darüber hinaus in einem Video dokumentiert, das ebenfalls unter www.adgar.at abrufbar ist.

vlnr: Gerald Grunberger GF VOZ, Max Egger, GF, Skoda, Thomas Diesenberger, Marketingleitung Skoda, Helmut Janusch, VGN Juryvorsitz

Weitere Informationen finden Sie unter www.skoda.at

Quelle: SKODA/Foto: German_Gomez