Smarte Funktionen für individuellen Wohnkomfort

Der Anspruch des österreichischen Unternehmens: die Perfektionierung des Wohnkomforts. Dafür verbindet sedda zeitlos elegantes Design mit innovativen Funktionen. Mit einem umfangreichen Typenplan und einer großen Farbpalette an sorgfältig ausgewählten Stoffdesigns und Lederqualitäten werden Unikate für jede Wohnsituation von Hand gefertigt. Ebenfalls möglich sind spezielle Maßanfertigungen, um den individuellen Wünschen der Kunden gerecht zu werden.

Entscheidend sind die inneren Werte

Deshalb richten sich auch die Funktionen, Qualitäten und Polsterungen, mit denen die Möbel ausgestattet sind, nach den persönlichen Bedürfnissen des Einzelnen. Denn hinter einer klaren Formensprache verbergen sich vielfältige, technische Raffinessen, wie beispielsweise die elektrische Relaxfunktion, die den Sitz der Wohnlandschaft mit nur einem Knopfdruck in einen integrierten Fernsehsessel verwandelt, der Big-Chair-Auszug, für besonders langen Liegekomfort und die innovative Schlafbankfunktion. All das und noch vieles mehr machen die bequemen Wohnlandschaften zu absoluten Multitalenten. Über die Powerstation bekommen Smartphone, Tablet, Laptop und Co. direkt in der Komfortzone Energie und ein integriertes InfrarotTiefenwärmesystem sorgt für elektrosmogfreie Wärme – zu jeder Jahreszeit. Funktionale Talente sind

vor allem auch die Schlafsofas.

Modell REMUS mit Relaxfunktion

Modell REMUS mit Relax-Longchair und Powerstation

Auszugstechniken „easy®“ und „quick®“

Mit den patentierten Auszugstechniken „easy®“ und „quick®“ haben sich die Österreicher in diesem Bereich als Experten etabliert. Die aufwendig konstruierten Sofas verwandeln sich nicht nur revolutionär einfach und schnell mit nur wenigen Handgriffen in einen Schlafplatz, sie bieten außerdem vollwertigen Bettkomfort – denn in puncto Sitz- und Liegekomfort

macht sedda keine Kompromisse.

Modell DIVA mit Infrarot-Tiefenwärmesystem

Modell CARLA mit easy®-Bettfunktion

