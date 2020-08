So sanft, so schön, so entspannt: Naturfarben in der Küche

Drucken

Eine Spüle in der erdigen Elfenbeinnuance Almond bringt warmen Minimalismus in die Küchengestaltung und betont die pure Seite von Möbelfronten und Arbeitsplatten. Der feine Grauton Steam, der Assoziationen an Nebelschwaden weckt, harmoniert mit hellen

Arbeitsplatten und bildet einen schönen Kontrast zu dunklem Material. Das sanfte Hellgrau Fossil setzt die Keramikspüle lässig und geschmackvoll zugleich in Szene. Und der eine Nuance dunklere Ton Stone ist perfekt zu Holz oder Naturstein.

Zu all diesen Keramikfarben passen Küchenmöbel mit matten Oberflächen: Sie wirken auf eine zurückhaltende Weise edel und stellen die Formgebung und das Design der Keramikspülen heraus. Der satte Grünton Verde Comodoro verbreitet dabei entspanntes

Natural Feeling in der Küche. Besonderes Plus: Anti-Fingerprint-Effekt und hohe Kratzerresistenz garantieren ein dauerhaft gutes Aussehen von Schränken & Co. Ebenso funktional sind Arbeitsplatten und Küchenfronten aus Keramik in Marmoroptik.

Mit der aktuellen Geschirrkollektion „it’s my match“ in einem frischen Mineral funktioniert die sanfte Natürlichkeit à la Villeroy & Boch auch auf dem Tisch.

Weitere Informationen finden Sie unter www.villeroy-boch.com

Quelle: Villeroy & Boch