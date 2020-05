Drucken

Bei nahezu stabilen Preisen wuchs der Markt für Polstermöbel im vergangenen Jahr unverändert rasch. Laut aktuellem BRANCHENRADAR Sofas und Sitzgarnituren in Österreich erhöhten sich die Herstellererlöse um 1,3 Prozent gegenüber Vorjahr auf 202,7 Millionen Euro. Die Wachstumsbeiträge kamen im Wesentlichen aus dem Privatkundengeschäft. Im Vergleich zu 2018 wurden vonseiten privater Haushalte um 2,3 Millionen Euro mehr in neue Sofas und Sitzgarnituren investiert als im Jahr davor. Angeschoben wurde die Nachfrage nicht zuletzt durch die steigende Anzahl an Wohnungsfertigstellungen, wird doch bisweilen eine neu bezogene Wohnung auch mit neuen Sitzmöbeln ausgestattet. Die Anschaffungsquote liegt zwar nicht wie bei Küchenmöbeln annähernd bei 1,0, ist jedoch höher als bei vielen anderen Einrichtungsgegenständen.

Hinweis : Der in der Tabelle skizzierte Ausblick für das laufende und kommende Jahr wurde vor der Ausbreitung von COVID-19 errechnet und ist aufgrund des gesetzlich normierten wirtschaftlichen Shutdowns, dessen Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar sind, mit großen Unschärfen behaftet.

Die Berechnung wurde mit aller gebotenen Sorgfalt – aber ohne Gewähr – erstellt.

Quelle: BRANCHENRADAR Sofas und Sitzgarnituren in Österreich 2020