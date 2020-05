spoga+gafa 2020: Trends und Neuheiten für die Outdoor-Saison

Drucken

Internationale Aussteller zeigen wegweisende Lösungen rund um die Welt des Gartens und bieten einen umfassenden Überblick über neue Produkte. Mit dem diesjährigen Schwerpunkt „Nachhaltige Gärten“ setzt die spoga+gafa ein zukunftweisendes Zeichen für eine bewusstere Lebensweise. Das Leitthema zieht sich quer durch alle Segmente. Die Angebotsvielfalt reicht dabei von Outdoor-Möbeln und Design für die Gartenausstattung über Gartengeräte, BBQ und Outdoor-Küchen bis hin zu dekorativen Accessoires für das Leben im Freien – ein Blick auf die Themen der Outdoor-Saison.

Megatrend Nachhaltigkeit: Die grüne Branche wird grüner

Neben der Bewältigung der Corona-Pandemie hat der Klimaschutz höchste Priorität für eine erfolgreiche Gestaltung der Zukunft. Die kommende spoga+gafa rückt daher das Thema nachhaltige Gärten in den Fokus. Nicht erst seit Fridays for Future beschäftigt sich die grüne Branche mit nachhaltigen Konzepten – sei es bei der Herstellung, dem Transport oder dem Gebrauch von Produkten für den Garten. Aussteller der spoga+gafa setzen schon länger auf Ressourcen schonenden Lösungen. So spielt zum Beispiel der Faktor Langlebigkeit eine besondere Rolle für Außenbereiche. Auch wegen des Klimawandels sind aktuelle Outdoormöbel dank innovativer Materialien extrem wetterfest und damit lange haltbar. Für die Möbelherstellung kommt häufig Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft zum Einsatz. Grüne Alternativen bieten wiederverwendete Materialien oder Reststoffe. Vermehrt findet sich heute Plastik aus dem Meer und von PET-Flaschen in Gartenmöbeln, Outdoor-Teppichen oder Pflanztöpfen. Auch recycelte Metalle und gebrauchte Hölzer von Fischerbooten werden für neue Möbel verwendet.

Pure Gestaltungsfreude: Der neue Hang zum Einfachen

Die Sehnsucht nach Nähe zur Natur prägt auch einen anderen Trend. Bewusstere Lebensweisen fördern den Hang zu authentischen Materialien und einfacher Gestaltung. So lassen sich Designer bei neuen Gartenmöbeln oftmals von organischen Formen und Farben aus der Natur inspirieren. Materialien wie Holz, Rattan oder Bambus stellen ebenfalls die Verbindung zur natürlichen Umgebung des Gartens her. Aktuelle Kollektionen sehen zudem im Weniger einen Mehrwert. Puristisches Design steht dabei für Verzicht und Geradlinigkeit. Viele neue Outdoormöbel und Accessoires wirken in ihrer schnörkellosen Gestalt geradezu minimalistisch. Filigrane Gestelle für Tische, Stühle und Gartenliegen vermitteln eine neue Leichtigkeit. Reduzierte Formen bei Sesseln und Sitzgruppen sorgen für mehr Klarheit. Auflockerung bieten leuchtend bunte Farben, die klassische Outdoor-Töne wie grau und braun ergänzen. Ein unverfälschtes Gartengefühl bieten auch Feuerstellen in Form von Schalen, Außenkaminen oder kubischen Möbelelementen. Sie spenden nicht nur natürliches Licht und Wärme, sondern eignen sich auch zum Grillen.

Einer für alles: BBQ wird vielseitiger

Generell ist beim BBQ heute Vielfalt gefragt – und das auf kleinstem Raum. Dabei muss man sich nicht mehr für Kohle oder Gas entscheiden. Hybridgrills lassen sich damit wechselweise oder gleichzeitig befeuern und schnell umbauen. Die Zubereitung der Speisen ist ebenfalls flexibel und eine Frage des Zubehörs. Leicht auszuwechselnde Einsätze machen das Kochen, Backen, Grillen, Garen oder Räuchern auf einem Gerät möglich. Für ihre Vielseitigkeit werden Keramikgrills besonders geschätzt. Die eiförmigen Modelle im klassisch-japanischem Kamado-Stil gibt es mittlerweile auch im Kingsize-Format. Sie werden über die Belüftung gesteuert, eignen sich ebenso zum Brotbacken wie zum indirekten Grillen und erreichen Temperaturen bis zu 800 Grad. Solch extreme Hitze ist ein weiteres Schwerpunktthema der Grillsaison 2020. Dank neuer Technologien gelingt das scharfe Angrillen von Steaks heute nicht mehr nur auf Kohle, sondern ebenfalls auf Gas- und Elektrogrills. Neue OLED-Displays ermöglichen dabei eine präzise Regulierung der Temperatur.

Vielfältiges Kochvergnügen: Outdoorküchen bringen Abwechslung

Dem zunehmenden Wunsch nach Vielseitigkeit kommen auch Hersteller von Außenküchen entgegen. So stehen neuere Modelle in ihrer Ausstattung einer kleinen Einbauküche in nichts mehr nach. Einzelne Koch- und Zubereitungsmodule lassen sich nach dem Baukastenprinzip individuell zusammenstellen. Anstatt sich nur auf Gas oder Holzkohle zu beschränken, können verschiedene Kochgeräte installiert werden. Und die Möglichkeiten werden ständig erweitert. Den klassischen Edelstahl-Look von Außenküchen ergänzen heute Verkleidungen aus Teak und Textilien sowie Arbeitsplatten aus Terrazzo. Für wohnliches Flair sorgen zudem Elemente wie ein Grillkamin oder Beistellmöbel wie Gewächshäuser und mobile Bars für die dekorative Zubereitung von Cocktails. Kulinarische Abwechslung in der Freiluft-Küche ermöglichen auch kompakte Pizza- oder Holzöfen für den Hausgebrauch.

Spielerische Kreativität: Mehr persönliche Gestaltungsfreiheit

Als Teil des privaten Umfelds wird der Garten nach persönlichen Vorlieben gestaltet. Neue und modulare Möbelserien machen vielfältige Kombinationen möglich. Konfigurierbare Tischsysteme und Sofas passen sich verschiedenen Bedürfnissen an. Frische Farbpaletten für Möbel und Sonnenschirme erfüllen den Wunsch nach Individualität. Darüber hinaus lassen sich unterschiedliche Farben oder Größen für ein Modell kombinieren, was der Gestaltung etwas Spielerisches verleiht. Auch Pflanzgefäße und Deko-Objekte laden heute ausdrücklich zum Mixen und Matchen ein: Aktuelle Designs werden auf bestehende Kollektionen abgestimmt, vorhandene Serien um Trendfarben erweitert. Personalisierbare Produkte wie Pflanztöpfe lassen der eigenen Kreativität ebenfalls freien Lauf. Im Rahmen der eigenen Bedürfnisse entstehen so stimmungsvolle Außenbereiche mit einer äußerst individuellen Note.

Wie sich die ganz persönliche Erweiterung des Hauses gestalten lässt, zeigt die kommende spoga+gafa. Aussteller aus aller Welt präsentieren hier das komplette Spektrum von Neuheiten und Trends rund um den Garten – und das in einer einzigartigen Vielfalt. Für Orientierung und einen umfassenden Überblick sorgen dabei die Bereiche garden living, garden creation & care, garden bbq und garden unique. Einen hoffnungsvollen Ausblick bietet die diesjährige spoga+gafa mit dem Fokus auf „Nachhaltige Gärten“: auf eine bewusste, umweltfreundlichere und gesunde Zukunft.

Die spoga+gafa 2020 ist für Fachbesucher am 6. und 7. September von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am 8. September von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen unter www.spogagafa.de

Quelle: Köln Messe