spoga+gafa blickt positiv auf den Messetermin im September 2020

Das Ziel ist es, die internationale Branche bestmöglich bei ihrer Rückkehr zur neuen Normalität zu unterstützen und ihr dabei die sichersten und verlässlichsten Möglichkeiten hier auf unserem Messegelände in Köln zu schaffen. Stand heute kann die Messe somit sagen, dass die spoga+gafa vom 6. bis 8. September in Köln stattfindet.

Einige Aussteller und Besucher reagieren verständlicherweise verunsichert auf die Absage von endkundenorientierten oder sehr publikumsintensiven Veranstaltungen. Die spoga+gafa unterscheidet sich als Fachmesse mit b2b-Orientierung und ihrer zu erwartenden Personendichte grundlegend von Sportereignissen, Volksfesten oder oft auch anderen b2b- und b2c-Messen. Die spoga+gafa erwartet im September zirka 40.000 voll registrierte Eintritte, welche sich über drei Tage und 230.000 Quadratmeter auf dem gesamten Gelände der Koelnmesse verteilen. Hier liegt der deutliche Unterschied zu vielen der abgesagten Veranstaltungen und gibt die Möglichkeit einen gewünschten Mindestabstand zu wahren. Die Köln Messe wird dieses in der Öffentlichkeit und gegenüber der Politik kommunizieren.

Gemeinsam mit den Behörden und den messebegleitenden Partnern werden vom spoga + gafa Team Kriterien und Maßnahmen festgelegt, die es auf dem Weg hin zur Messe 2020 begleiten. Die genannten Maßnahmen umfassen angemessene Hygiene, Abstand der Akteure und den Austausch miteinander ebenso wie strenge Vorgaben für die Prozesse an den Eingängen, in den Hallen und auf den Ständen. Es wird auf das professionelle Verhalten der Aussteller und Besucher gestetzt, es wird eine Vollregistrierung der Teilnehmer vorgenommen und die Flexibilität und Größe des Geländes sowie die Möglichkeiten der digitalen Leitsysteme genutzt.

Planungssicherheit und Transparenz für Aussteller und Besucher

Die aktuelle Lage immer im Blick, bereitet sich die Koelnmesse damit auf eine erfolgreiche, in gut vier Monaten stattfindende spoga+gafa vor. Sollte diese aufgrund des Corona-Virus abgesagt werden, wonach es aktuell nicht aussieht, erstattet die Koelnmesse den Ausstellern und Besuchern die an die Koelnmesse geleisteten Zahlungen vollständig zurück. Sollte die Messe verschoben werden, erstattet die Koelnmesse den Ausstellern, die an dem neuen Datum nicht teilnehmen können, die an die Koelnmesse geleisteten Zahlungen vollständig zurück. Die Partner der Messe werden frühzeitig, unmittelbar zum Start des zweiten Halbjahres, über etwaige Tendenzen informiert.

Das spoga + gafa Team: “Sehr geehrte Partner der spoga+gafa, wir können versichern, dass wir die Messe nur dann durchführen, wenn sie für alle Beteiligten die Chance hat, erfolgreich zu werden. Sollten wir also absehen können, dass zwar alle Aussteller kommen, ein relevanter Anteil unserer Besucher aber, ob aufgrund von Gefahren oder Verboten, im September fernbleibt, werden wir im Sinne aller Partner handeln und die Situation neu bewerten”.

