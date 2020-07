Starke Marken werden zu starken Partnern

Drucken

Pedro Parra Uribe (VTL Europa) und Michael Spadinger (CEO ALNO) freuen sich, die Kooperation mit der MOW 2020 zu starten. Zu Beginn an werden 20 Dekore verfügbar sein, welche ALNO in drei Varianten des TAILOR Konzepts – und somit insgesamt 60 Frontausführungen – anbieten wird. Dies wird mit Abstand die umfangreichste Kollektion in diesem hochwertigen Marktsortiment werden!

Erste Einblicke in die gesamte Dekton® by Cosentino-Markenwelt werden dem Fachbesucher im Cube30 zur MOW eröffnet.

Dem hochwertigen Küchenplaner wird in der perfekten Abstimmung zwischen Arbeitsplatte und Küchenfront eine einzigartige Fülle an Designmöglichkeiten geboten. Absolut kratzfest sowie maximal Feuer- und wärmefest überzeugt Dekton® by Cosentino als ideales Material für die Küche. In Kombination mit dem 19 mm ALNO Korpus steht die Dekton® by Cosentino Küche für herausragende Qualität und höchsten Mehrwert.

Neben der perfekten Symbiose beider Produkte sind auch gemeinsame Markenwerte ein entscheidendes Kriterium der Zusammenarbeit. Die Dekton® by Cosentino Küche steht für Nachhaltigkeit in der Fertigung und ein einzigartiges, viele Jahre andauerndes, Kocherlebnis.

von links nach rechts: Pedro Parra Uribe, Paco Cosentino, Michael Spadinger

Weitere Informationen finden Sie unter www.alno.de

Quelle: ALNO