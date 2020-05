Start der Großfläche nach dem Shut Down

Drucken

IKEA: Alpaslan Deliloglu, CEO IKEA Österreich



„Wir sind mit den ersten Tagen nach der Wiederöffnung sehr zufrieden. Schon in den vergangenen Wochen ist das Onlinebusiness wirklich gut gelaufen. Aber es ist schon noch einmal etwas anderes, wenn wir wieder Kunden begrüßen dürfen. Wir haben uns gut darauf vorbereitet, mit einer Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen, aber auch mit zusätzlichen Onlineservices oder mit dem kontaktlosen Click&Collect Abholservice, das wir extra weiterentwickelt haben. Unsere Kunden scheinen das wirklich zu schätzen. Das freut uns, denn es sorgt auch dafür, dass bei IKEA Österreich keine Arbeitsplätze gefährdet sind.“

Alpaslan Deliloglu, CEO IKEA Österreich

kika/Leiner: Reinhold Gütebier, CEO kika/Leiner

“Die Wiedereröffnung seit 02.05. bis gegenwärtig übertrifft alle Erwartungen um ein Vielfaches. Die Kunden waren sehr diszipliniert, unsere Sicherheitsvorkehrungen gut vorbereitet und somit gab es keine Komplikationen.

Besonders erfreulich ist, dass die Kunden sehr interessiert sind und die Tatsache, dass unsere Mitarbeiter vor Arbeitsfreude brennen führt zu einer hohen Abschlussquote”.

Reinhold Gütebier, CEO kika/Leiner, Foto: Chris Hofer



XXXLutz Gruppe: Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher XXXLutz Gruppe



“JA wird sind super gestartet. Der erste Tag hat wirklich einen großen Ansturm gebracht. Wir haben auch viel dafür getan und konnten uns gut vorbereiten, da wir ja schon 3 Wochen zuvor den Eröffnungstermin durch die Regierung erhalten haben. Bereist am Morgen waren je nach Region Schlangen zwischen 50 und 150 Metern vor den Geschäften. Die Frequenzen waren den ganzen Tag sehr gut und, was eigentlich das wichtigste ist; die Kunden waren guter Stimmung und waren in Kauflaune. Die Österreicherinnen und Österreicher kennen die Maskenpflicht und Anstandsregeln ja schon seit einigen Wochen, daher war alle sehr diszipliniert. Die Stimmung war vergleichbar mit der Neueröffnung eines Möbelhauses. Noch verhalten war in Österreich die Stimmung im Modehandel und in Einkaufszentren“.

Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher XXXLutz Gruppe



Quellen: IKEA; kika/Leiner, XXXLutz