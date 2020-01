Steiner1888 relauncht komplettes Design

Drucken

Dass Loden ein sehr vielseitig einsetzbares und robustes Material ist, beweist Steiner1888 bereits seit vielen Jahren. Ziel der Geschäftsführer Johannes und Herbert Steiner ist es, das Image des ältesten Stoffes der Menschheit zu entstauben und in verschiedensten Mode- und Interior-Kollektionen seine Vielfältigkeit zu zeigen: „Wir wollen in unseren Designs internationales Flair mit Tradition verbinden und die Marke Steiner1888 aus den Produkten heraus erneuern“, sagt Johannes Steiner über die Motivation zum neuen Marktauftritt. „Der Relaunch soll sich in der gesamten Marke reflektieren. Das neue Design wird sich nach und nach in allen Produkten widerspiegeln.“



Johannes Steiner

Loden neu erfinden

Das Produkt soll beim gesamten Relaunch im Vordergrund stehen. Hier will man neue Wege in der Verarbeitung gehen: „Wir sind absolut überzeugt von Loden als Bekleidungsstoff und wollen ihn in die Moderne transferieren“, so Weber über die kommenden Kreationen. „Es wird gerade eine neue Damenkollektion mit femininen und fließenden Schnitten entworfen – das hat nichts mehr mit dem schweren ‚Wetterfleck‘ von früher zu tun“, ergänzt Weber.

Bezugsstoffe von Steiner1888

Neues Logo: Tradition trifft Moderne

Neben den Neuerungen im Modedesign wird auch das neue Logo von Steiner1888 in den nächsten Monaten in alle Produkte einfließen. Neben dem Steiner-Schriftzug wird künftig ein Widder das Logo dominieren. Johannes Steiner: „Mit dem neuen Logo wollen wir unsere Herkunft herausstreichen. Internationales Flair ist uns wichtig ebenso wie Kontinuität und Besinnung auf unsere Tradition. Genau die soll unser Logo auch widerspiegeln. Neben der eleganteren, feineren Schrift transportiert unser Widder aus dem Steiner-Familienwappen Emotionen und Werte wie Familiensinn, Zusammenhalt und Heimatliebe.“

Steiner1888 auf internationalen Mode- und Interior-Messen

Wer sich von den neuen Designs und Kollektionen von Steiner1888 selbst ein Bild machen möchte, bekommt gleich in den ersten Wochen des neuen Jahres Gelegenheit dazu: Etwa auf der Internationalen Möbel- und Designmesse (IMM), die derzeit in Köln stattfindet, auf der Belétage in Hamburg ab 4. Februar oder auf der Supreme Women & Men in München ab 8. Februar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.steiner1888.com

Quelle: STEINER1888