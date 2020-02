SÜDBUND Wohntage begeistern mit innovativen Angeboten

Drucken

Kein Wunder, dass die beliebte SÜDBUND Wohntage auch dieses Mal wieder einen großen Erfolg verbuchen durften: über 1.700 Fachleute der Raumausstatter-Branche trafen sich am 29. und 30. Januar in Backnang. „Besonders großen Anklang fand ein neuer Marketingstand im Showroom“, freut sich Bernhard Hehn, Leiter Marketingkommunikation bei SÜDBUND. „Dort haben unsere Experten die Messegäste persönlich zum Thema digitales Marketing beraten. Unser Fazit: Wenn man es richtig anpackt, ist Werbung über Google My Business, Google Ads, Facebook oder Instagram für Raumausstatter sehr wirkungsvoll. Wir haben erklärt, wie diese Art der Werbung funktioniert und dafür sehr viel positives Feedback erhalten“, so Herr Hehn weiter. Parallel zu den Wohntagen präsentierte die SÜDBUND eG den Relaunch ihrer Website und einen Werbemittel-Onlineshop für Fachgeschäfte.

114 namhafte Lieferanten haben während der Wohntage auf 3.500 m² die Frühjahrs- und Sommertrends für das Jahr 2020 vorgestellt. Darüber hinaus konnten Besucher zwei neue SÜDBUND-Eigenkollektionen in Augenschein nehmen: Die hochwertigen „Stoffwelten Frühjahr 2020“ und die moderne Designbodenkollektion „Asturien“. Die zwölf Musterbügel der „Stoffwelten“ überzeugen mit Gardinen und Dekostoffen in höchster Qualität und ansprechenden Dessins – sowohl für den Objektbereich als auch für Privathaushalte. Die neuen „Designbodenwelten“ bieten Produkte, die ausschließlich in Europa hergestellt werden. Mit beiden Eigenkollektionen profitieren Fachgeschäfte von sehr guten Konditionen, hohen Gewinnspannen sowie einer schnellen und zuverlässigen Lieferung.

Im Trendgang entdeckten die Messebesucher unter dem Namen „Colourful Seasons“ inspirierende Farbtrends: „FALL in Love“, „Sweet taste of SUMMER“ und „Swing into SPRING“ heißen die Farbkombinationen, mit denen die verschiedenen Stimmungen der Jahreszeiten in Innenräumen Einzug halten.

Ein weiteres Highlight war die Premiere der Abendveranstaltung „meet & eat“. Zahlreiche Messebesucher nutzten die Gelegenheit, um in entspannter Atmosphäre Kontakte zu pflegen, Cocktails zu genießen und sich bei feinen Speisen über Geschäftsideen und Brancheninformationen auszutauschen.

„Was uns bei SÜDBUND besonders gefreut hat, war der Besuch von zwei Schulklassen mit Auszubildenden und Meisterschülern für den Beruf des Raumausstatters. Den Nachwuchs der Branche zu fördern ist uns ein großes Anliegen, daher suchen wir ganz bewusst den Kontakt zu jungen Menschen. Ein Infostand des Zentralverbands Raum und Ausstattung (ZVR) rundete das Angebot unserer Messe ab“, resümierte Bernhard Hehn vom SÜDBUND.

Quelle: SÜDBUND